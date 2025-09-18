Tây Ban Nha được kêu gọi tẩy chay World Cup 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha có thể không góp mặt tại World Cup 2026 nếu Israel tham dự, theo chính trị gia Patxi Lopez.

Trong một buổi họp báo tại Quốc hội, Lopez kêu gọi các tổ chức thể thao loại Israel khỏi các giải đấu quốc tế, tương tự cách FIFA và UEFA từng làm với Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Khi được hỏi liệu Tây Ban Nha có rút lui khỏi World Cup nếu Israel góp mặt, ông trả lời: "Chúng tôi đang xem xét điều này và sẽ quyết định vào thời điểm thích hợp".

Ông Patxi Lopez. Ảnh: Reuters

Ông Lopez 65 tuổi, là Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Tây Ban Nha, kiêm Chủ tịch Hạ viện. Phát biểu của ông xuất hiện giữa lúc tranh luận về sự tham dự của Israel trong các sự kiện quốc tế đang trở nên sôi nổi tại Tây Ban Nha. Trước đó, chính phủ Tây Ban Nha cũng thông báo sẽ không tham dự cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) nếu Israel góp mặt, sau khi đối mặt với áp lực từ dư luận trong nước.

Israel đang đứng trước cơ hội lần thứ hai dự World Cup, sau năm 1970. Sau năm lượt trận ở bảng I vòng loại châu Âu kỳ này, họ kiếm 9 điểm, đứng thứ ba trong bảng, dưới Na Uy và Italy, nhưng trên Estonia và Moldova. Vị trí này tạm thời chưa đủ để giành vé trực tiếp hoặc suất vào vòng loại thứ hai.

Dù vậy, Israel chỉ đang kém Italy hiệu số bàn thắng bại. Trong cuộc đối đầu hôm 8/9, đội bóng của HLV Gennaro Gattuso chỉ có thể thắng Israel 5-4 nhờ bàn quyết định của tiền vệ Sandro Tonali ở phút bù hiệp hai. Trận tái đấu giữa Italy và Israel ngày 14/10 tại thành phố Udine có thể định đoạt tấm vé dự World Cup.

Tiền vệ Mikel Merino mừng bàn thắng thứ năm của Tây Ban Nha trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Konya Buyuksehir, thành phố Konya, Thổ Nhĩ Kỳ, vòng loại châu Âu, World Cup 2026 tối 7/9/2025. Ảnh: Reuters

Không chỉ bóng đá, các lĩnh vực khác tại Tây Ban Nha cũng đang chứng kiến làn sóng phản đối Israel. Cuộc đua xe Vòng quanh Tây Ban Nha (Vuelta a Espana) năm nay bị gián đoạn nhiều chặng do biểu tình, kể cả chặng cuối ở Madrid và lễ trao giải chung cuộc.

Dưới các bài viết về phát biểu của Patxi Lopez, người dùng mạng xã hội có nhiều quan điểm trái chiều. Tài khoản hgwxx7_ bình luận trên Reddit: "Cụm từ 'chịu áp lực' chỉ là giả tưởng, vì thực chất đó chỉ là lời của một cá nhân không có quyền lực".

Tài khoản Strobacaxi phản biện: "Ông ấy không phải người không có quyền lực, mà là phát ngôn viên của đảng chính trị lớn nhất Tây Ban Nha".

Người dùng myassholealt thì viết: "Không có khả năng nào để bất kỳ quốc gia nào tẩy chay World Cup nếu đã giành vé. Đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của cầu thủ, và họ sẽ không từ bỏ vì bất kỳ lý do gì".

Nhưng tài khoản mimierthegod1, tự giới thiệu là người Algeria, phản hồi: "Tôi khá chắc chúng tôi sẽ không thi đấu nếu Israel tham dự. Các VĐV Algeria chưa bao giờ chấp nhận đối đầu với Israel trong bất kỳ môn thể thao nào, ngay cả trước khi căng thẳng leo thang ở Gaza".

Hoàng An tổng hợp