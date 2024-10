Tây Ban Nha càng đuổi, khách càng đến đông

Đáp lại khẩu hiệu "Du khách về nhà đi" của những người biểu tình hè này, khách du lịch càng đến Tây Ban Nha nhiều hơn.

Đầu tháng 7, hàng nghìn người biểu tình, dùng súng nước phun vào du khách ở Barcelona cùng khẩu hiệu: "Du khách về nhà đi". Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại quần đảo Balearic, nơi có Mallorca, một điểm nóng du lịch khác của Tây Ban Nha. Với động thái này, nhiều người cho rằng Tây Ban Nha sẽ trải qua một mùa hè thất thủ vì ít khách.

Tuy nhiên, Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha cung cấp số liệu cho thấy sự trái ngược. Lượng khách quốc tế đến trong mùa hè năm nay tiếp tục tăng, với gần 11 triệu lượt khách đến trong tháng 8, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch chụp lại một thông điệp của người biểu tình tại Barcelona có nội dung: "Gửi khách du lịch: các bạn đi du lịch sang chảnh còn chúng tôi sống khốn khổ". Ảnh: AFP

Ba điểm đến đông khách nhất chính là những địa điểm xảy ra nhiều cuộc biểu tình nhất. Tại quần đảo Balearic, khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm tháng 8, tăng 4% so với cùng kỳ 2023. 2,3 triệu lượt khách đã đến vùng Catalonia, nơi có thành phố Barcelona, tăng 6% so với năm trước. Tương tự, khoảng 1,6 triệu khách đến vùng Andalusia, tăng 9% so với cùng kỳ 2023.

Một cuộc khảo sát do Hội đồng Du lịch Mallorca thực hiện cho thấy 89% du khách Mỹ "không quan tâm" hoặc "không biết" đến các cuộc biểu tình đuổi khách của người dân địa phương. 70% nói rằng các cuộc biểu tình "không ảnh hưởng đến ý định đi du lịch" của họ.

Dữ liệu của ứng dụng đặt phòng Booking.com cho thấy "không có bất kỳ sự thay đổi nào trong việc đặt phòng sau các cuộc biểu tình tại Mallorca hay Barcelona". RateGain, một công ty xử lý dữ liệu giao dịch và dự định đi du lịch của khách, cho biết có "tác động đáng kể" trong lượt tìm kiếm, đặt phòng đến Barcelona sau các cuộc biểu tình hồi tháng 7. Tuy nhiên, tác động không kéo dài. Trong 7-10 ngày sau cuộc biểu tình, lượng đặt phòng giảm khoảng 23%, lượt tìm kiếm về điểm đến này cũng giảm 35%. Tuy nhiên, sau đó vài tuần, lượng đặt phòng đã tăng trở lại.

Daniel Pardo Rivacoba, một trong những người biểu tình ở Barcelona, cho biết các cuộc phản đối vẫn chưa kết thúc. Người dân địa phương vẫn tiếp tục kêu gọi chính quyền có các biện pháp làm giảm du lịch quá tải như hiện nay để cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng.

Chính quyền Barcelona cho biết đã công bố các biện pháp mới vào 17/9 nhằm giải quyết tình trạng du lịch đại chúng với 55 hành động thiết thực, giúp tạo cân bằng giữa quyền lợi của khách và người dân. Phát ngôn viên của Hội đồng thành phố cho biết Barcelona đặt ưu tiên chính cho các hoạt động kiểm soát du lịch vì nơi này đang đạt đến giới hạn đón 17 triệu lượt khách mỗi năm.

Tuy nhiên, theo Rivacoba, các hoạt động này "chỉ mang tính trang trí và đánh bóng". Nói về vấn đề tăng phụ phí du lịch ban đêm thêm 4 euro một khách của thành phố, Rivacoba nói đây không phải biện pháp giảm lượng khách du lịch mà là để thu thêm tiền. Người dân tại Barcelona khi được hỏi đều cho biết sẽ tiếp tục biểu tình để phản đối khách du lịch.

CEO Booking Holdings, Glenn Fogel cho biết các cuộc biểu tình không phải là cách hiệu quả giải quyết quá tải du lịch, thậm chí có tác dụng ngược. Giảm bớt quá tải là trách nhiệm của chính phủ nhưng để giải quyết vấn đề này cần có sự hợp tác giữa 4 bên: chính quyền, du khách, người dân, công ty lữ hành.

"Mọi người đều được hưởng lợi về mặt kinh tế từ khách du lịch", Fogel nói.

Anh Minh (Theo CNBC)