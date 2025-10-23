Tây Ban Nha bắt băng nhóm chuyên trộm ghế của nhà hàng

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một nhóm tội phạm trộm hơn 1.100 ghế từ các nhà hàng ở Madrid và Talavera de la Reina (Toledo).

Tang vật có thể được bán ở Tây Ban Nha và các quốc gia khác như Morocco và Romania, El País đưa tin hôm 22/10.

Một người phục vụ mang ghế đến sắp xếp quầy bar trên bãi biển Bacreloneta. Ảnh: El País

Vụ trộm hơn 1.100 chiếc ghế xảy ra từ tháng 8 đến tháng 9 tại 18 nhà hàng, gây thiệt hại tài chính hơn 60.000 euro (hơn 1,8 tỷ đồng). Theo thông cáo của Cảnh sát Quốc gia, vụ trộm thường xảy ra vào sáng sớm khi các nhà hàng này vẫn chưa mở cửa. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 8 khi cảnh sát nhận được một số khiếu nại từ các chủ nhà hàng rằng khi đến cơ sở để mở cửa đón khách thì phát hiện những chiếc ghế mà họ đã xếp chồng lên nhau khi dọn hàng đêm trước, đã bị mất.

Ở Tây Ban Nha, nhiều nhà hàng và quán bar để bàn ghế ngoài trời, thường làm bằng kim loại hoặc nhựa cứng, vào ban đêm. Ghế thường được xếp chồng lên nhau và xích lại.

Cảnh sát xác định, sau khi bẻ gãy dây xích, nhóm tội phạm chất tang vật lên một chiếc xe tải đợi sẵn.

Hải Thư