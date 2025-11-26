Tây Ban Nha, Argentina chỉ có thể gặp nhau ở chung kết World Cup 2026

LĐBĐ Thế giới (FIFA) vừa công bố xếp hạng hạt giống và các thủ tục cho buổi bốc thăm World Cup 2026 ngày 5/12, theo đó, hai ông lớn Tây Ban Nha, Argentina sẽ chỉ có thể gặp nhau ở trận tranh ngôi vô địch.

Còn chưa đầy 200 ngày nữa, World Cup đầu tiên trong lịch sử với 48 đội tuyển tham dự sẽ khai mạc. Hôm qua 25/11, FIFA chính thức công bố quy trình xác định 12 bảng đấu, mỗi bảng bốn đội. Lễ bốc thăm phân bảng sẽ diễn ra vào 5/12 tới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ở Washington D.C., Mỹ.

Giống với giải đấu Club World Cup cấp CLB hè 2025, FIFA sẽ chia World Cup 2026 thành hai "lộ trình" và đảm bảo rằng hai đội xếp hạng cao nhất trên thang bậc xếp hạng hiện thời là Tây Ban Nha và Argentina sẽ nằm ở hai nhánh đối lập nhau của vòng đấu loại trực tiếp. Họ sẽ không thể gặp nhau trước trận chung kết nếu cả hai cùng đứng đầu các bảng đấu tương ứng.

Argentina và Tây Ban Nha được xếp vào hai nhánh khác nhau, qua đó, chỉ có thể đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: FR

FIFA cũng xác định trước vị trí mà các đội từ mỗi nhóm hạt giống sẽ chiếm giữ trong mỗi bảng, đồng nghĩa với việc ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đã biết trước thứ tự các trận đấu của họ. Ví dụ, Mỹ sẽ đá trận ra quân, gặp đội thuộc Nhóm 3, sau đó chơi trận thứ hai với đội Nhóm 2, và kết thúc vòng bảng với đội Nhóm 4.

Tuy nhiên, phần còn lại của buổi bốc thăm sẽ tuân theo thông lệ. Cả bốn nhóm hạt giống đều được xếp dựa trên BXH FIFA, với 6 đội đang chờ giành vé vớt qua vòng play-off (4 từ châu Âu, hai từ vòng play-off liên lục địa vào tháng 3) đều được đưa vào Nhóm 4.

Hai nhóm hạt giống cao nhất.

Theo thông lệ, không có hai đội nào cùng liên đoàn châu lục có thể chung một bảng, ngoại trừ châu Âu. Mỗi bảng sẽ có một đội châu Âu và bốn trong số 12 bảng sẽ có đội châu Âu thứ hai.

Những đội có thể phải chịu "thiệt thòi" trong thông báo của FIFA là các đội thắng vòng play-off châu Âu, bởi tất cả các đội giành vé vớt qua con đường đá play-off đều sẽ bị xếp hạt giống vào Nhóm 4. Italy, đội tuyển đang xếp thứ 12 thế giới, lẽ ra sẽ nằm ở Nhóm 2 nếu họ giành vé trực tiếp. Thay vào đó, nếu thầy trò Gennaro Gattuso thắng play-off, về cơ bản họ sẽ được xếp cùng nhóm hạt giống với Curacao (hạng 82) và Haiti (hạng 84).

Quyết định này của FIFA có thể sẽ mang đến những bảng đấu "hạng nặng" hơn những bảng còn lại, nghĩa là có khả năng tạo nên bảng tử thần. Ví dụ, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một bảng tử thần gồm Argentina ở Nhóm 1, Morocco ở Nhóm 2, Na Uy ở Nhóm 3 và Italy ở Nhóm 4.

Italy, nếu vượt qua vòng play-off châu Âu, có thể chung nhóm 4 với các đội bị đánh giá thấp nhất.

Tại các kỳ World Cup trước, ngoài việc bốc thăm ngẫu nhiên các đội ở từng bảng đấu, FIFA còn bốc thăm ngẫu nhiên vị trí của từng đội trong bảng. Các đội Nhóm 1 luôn ở vị trí 1, nhưng đội Nhóm 2 (ví dụ Croatia), có thể rơi vào vị trí 2, 3 hoặc 4 và từ đó quyết định thứ tự các trận đấu vòng bảng.

Còn với World Cup 2026, những vị trí này đã được ấn định trước, một phần để rút ngắn thời gian bốc thăm, một phần để đảm bảo sự phân bổ trận đấu cân bằng trong suốt vòng bảng.

Vì vậy, ví dụ tuyển Mỹ đã biết họ sẽ khép lại vòng bảng bằng trận đấu trước một đội thuộc Nhóm 4, có khả năng là đội yếu nhất bảng, vào 25/6/2026 tại SVĐ SoFi ở Inglewood, California. Tuyển Mexico sẽ có thứ tự các trận giống Mỹ: trận đầu gặp đội Nhóm 3, trận thứ hai gặp đội Nhóm 2 và trận thứ ba gặp đội Nhóm 4. Ngược lại, Canada sẽ có trình tự: trận đầu gặp đội Nhóm 4, trận thứ hai gặp đội Nhóm 3 và trận thứ ba gặp đội Nhóm 2.

Tại các kỳ World Cup trước, không có hạn chế nào đối với các cặp đấu loại trực tiếp. Hai đội tuyển được đánh giá mạnh nhất vẫn có thể gặp nhau ở vòng 1/8 hoặc tứ kết. World Cup 2026 sẽ khác, trừ khi các đội mạnh mắc sai lầm và kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai hoặc thứ ba.

Thủ tục bốc thăm của FIFA sẽ đảm bảo rằng Tây Ban Nha và Argentina, hai hạt giống số 1 và 2, được xếp vào các bảng đấu mà đội đứng nhất sẽ nằm ở hai nhánh đối lập của vòng đấu loại trực tiếp.

Sau đó, một trong hai đội tuyển xếp hạng tiếp theo của FIFA là Pháp và Anh sẽ được phân vào từng nhánh. Như vậy, nếu đứng nhất bảng, Pháp và Anh cũng chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết, và chỉ gặp Tây Ban Nha hoặc Argentina sớm nhất ở bán kết.

FIFA đặt ra những hạn chế này là để thưởng cho các đội tuyển đã chơi tốt ở vòng loại và các giải đấu gần đây, nếu họ vẫn tiếp tục duy trì được phong độ đó qua vòng bảng World Cup.

Hoàng Thông tổng hợp