Taxi Vinasun lãi thấp nhất gần 4 năm

Nguồn thu giảm nhưng chi phí vẫn duy trì khiến lợi nhuận Vinasun quý III sụt hơn một nửa về 9,2 tỷ đồng, mức thấp nhất gần 4 năm qua.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - VNS) có lợi nhuận sau thuế hơn 9,2 tỷ đồng, giảm gần 56% so với quý III//2024. Đây là quý thứ hai liên tiếp, doanh nghiệp lãi dưới 10 tỷ đồng và cũng là mức thấp nhất kể từ quý IV/2021, tức gần 4 năm.

Kết quả trên đến từ việc doanh thu giảm gần 12% về 217,3 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, họ có lãi gộp gần 48,8 tỷ đồng. Doanh thu tài chính kỳ này cũng giảm 36% về còn 2,3 tỷ đồng do lãi tiền gửi sụt bớt. Ngoài ra, thu nhập khác cũng vơi đi 62% so với cùng kỳ về 7,7 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi từ thanh lý tài sản cố định và một phần thu nhập từ quảng cáo trên taxi.

Trong khi đó, nhóm chi phí thường xuyên của VNS vẫn duy trì mức cao. Chi phí tài chính kỳ này tăng 34% lên 8,7 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền vay. Công ty đang có hơn 557 tỷ đồng vay nợ tài chính.

Chi phí bán hàng được cắt bớt 12% về 17,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại nhích thêm 3% lên 21,2 tỷ đồng. Nhìn chung, công ty tốn nhiều nhất cho chi phí nhân công và dịch vụ mua ngoài.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Vinasun đạt gần 668,5 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 33,3 tỷ đồng, giảm tới 44%.

Năm nay, VNS đặt ra mục tiêu doanh thu gần 977 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 53,6 tỷ đồng. Trong khi chỉ tiêu doanh thu đi lùi nhẹ 2,5% so với năm 2024, kế hoạch lợi nhuận lại giảm hơn 36% và về mức thấp nhất kể từ năm 2021. Sau ba quý, Vinasun hoàn thành trên 68% kế hoạch doanh thu và hơn 62% mục tiêu lợi nhuận.

Người dùng đang sử dụng ứng dụng gọi taxi do Vinasun phát triển. Ảnh: VNS

Vinasun xác định 2025 là năm còn nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi và phát triển. Do đó, phương hướng chủ đạo của công ty là tập trung đầu tư mới dòng xe lai xăng - điện (hybrid) để thay thế dòng xe xăng, tiếp tục phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều hành, quản lý và kinh doanh, thu hút lại lái xe có tay nghề thông qua các chính sách hợp tác và phân chia thu nhập hợp lý.

Tuy nhiên họ đang đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn. Báo cáo của Mordor Intelligence cho biết trong quý II, Vinasun chỉ chiếm 2,32% thị phần gọi xe 4 bánh, con số trên rất thấp nếu so với các đối thủ khác như Xanh SM chiếm 44,68% thị phần, Grab với 36,08%. Thị phần của Vinasun cũng xếp sau Be (5,03%) và Mai Linh (4,26%).

Ở phiên họp thường niên hồi cuối tháng 4, ban lãnh đạo cũng thừa nhận môi trường cạnh tranh hiện nay "cực kỳ khốc liệt", gặp mặt nhiều đối thủ. Họ nhắc tới một doanh nghiệp xe điện trong 2 năm đã tăng vốn lên hơn 18.000 tỷ hay công ty khác gọi vốn từ 2024 đến nay 12 tỷ USD, trong khi đó Vinasun chỉ có 1.100 tỷ đồng. "Điều này cho thấy chúng ta chịu sức ép như thế nào", đại diện VNS chia sẻ.

Khi được cổ đông hỏi về tính hiệu quả của việc thay thế xe xăng bằng xe hybrid, ban lãnh đạo khẳng định đây là xu thế của xã hội và thị hiếu của khách hàng. Xe hybrid có suất đầu tư cao hơn 1,4-1,5 lần xe xăng nhưng đòi hỏi Vinasun phải đưa ra giá cước ngang bằng với xe xăng và cạnh tranh cả với xe điện.

Theo VNS, điều quan trọng là công ty vẫn kinh doanh có lãi và lợi nhuận không phải đến từ dòng xe cũ. "Chỉ Vinasun mới có dòng xe này", lãnh đạo công ty nhấn mạnh.

Tất Đạt