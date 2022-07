Taxi Vinasun lãi kỷ lục 5 năm

Quý II, taxi Vinasun lãi 57 tỷ đồng, mức cao nhất tính theo quý kể từ 2017 đến nay.

Báo cáo tài chính vừa công bố sáng nay của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS) ghi nhận doanh thu gần 250 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản chi phí đều giảm giúp lợi nhuận sau thuế biến động mạnh, gấp 5 lần so với quý đầu năm và chênh lệch lớn so với khoản lỗ 66 tỷ đồng của cùng kỳ 2021.

Ban lãnh đạo Vinasun cho biết lãi đột biến do hoạt động kinh doanh phục hồi hoàn toàn sau khi dịch được khống chế. "Anh em lái xe đã quay lại công ty để tiếp tục kinh doanh và 100% xe được đưa vào hoạt động, không còn nằm bãi", báo cáo của lãnh đạo Vinasun viết.

Nửa đầu năm, Vinasun có doanh thu 411 tỷ đồng và lãi 69 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng đều chưa bằng phân nửa kết quả kinh doanh một quý ở giai đoạn hoàng kim (2013-2016).

Vinasun nhiều khả năng vượt xa mục tiêu "bằng mọi giá phải có lãi" và tránh được án hủy niêm yết cổ phiếu nếu không xuất hiện yếu tố bất thường nào khiến kết quả kinh doanh đảo chiều đột ngột trong nửa cuối năm.

Trước đó, hãng taxi từng dẫn đầu thị phần ở TP HCM có chuỗi lỗ hai năm liên tiếp (năm 2020 lỗ 210 tỷ đồng và năm sau tăng lên 277 tỷ đồng). Công ty cũng phải cắt giảm hơn 2.500 việc làm, trong đó có khoảng 1.800 tài xế do tốc độ hồi phục của thị trường vận tải sau đợt giãn cách dài ngày chưa nhanh như kỳ vọng, dẫn đến lượng xe nằm bãi lớn và khối lượng công việc không nhiều.

Tính đến cuối tháng 6, Vinasun có tổng tài sản hơn 1.500 tỷ đồng và nợ 230 tỷ đồng. Công ty còn lãi sau thuế 235 tỷ đồng chưa phân phối cho cổ đông.

Phương Đông