Taxi tự lái tông hai người đi bộ nhập viện

Trung QuốcHai nạn nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị taxi tự lái đâm trúng trên phần đường dành cho người đi bộ.

Robotaxi đâm hai người đi bộ Video: Hubeidrifters

Một chiếc xe tự hành do hãng Hello (tên cũ là Hellobike) vận hành gây tai nạn nghiêm trọng tại Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, ngày 6/12, khiến hai người đi bộ phải nhập viện trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo lời kể của nhân chứng và video được chia sẻ trên Weibo, chiếc xe tự hành tông vào hai người đi bộ ngay trên vạch kẻ sang đường. Một nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe, trong khi một người khác bị thương nằm phía sau chiếc xe. Người bị kẹt dưới gầm xe đội mũ bảo hiểm với khuôn mặt chảy máu, trong khi những người qua đường cố gắng nâng xe lên để đưa nạn nhân ra ngoài.

Một trong số hai nạn nhân nằm ngay phía sau xe. Ảnh: Weibo

Các dịch vụ cấp cứu có mặt tại hiện trường và cả hai nạn nhân - một nam và một nữ - được đưa đến bệnh viện, nơi họ đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Bệnh viện chưa công bố thông tin chi tiết về mức độ thương tích.

Khi được phóng viên Dafeng News liên hệ, một đại diện dịch vụ khách hàng của Hello xác nhận đã nhận được thông tin về vụ việc và cho biết công ty đang tích cực hợp tác với các bộ phận liên quan trong quá trình điều tra. Cảnh sát giao thông địa phương xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn.

Xe tự hành của Hello bắt đầu thử nghiệm trên đường vào tháng 8 năm nay sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt tại Chu Châu, với khoảng 20-30 xe đang hoạt động trên các tuyến đường được cấp phép trên toàn thành phố.

Một nạn nhân kẹt dưới gầm xe, được người dân và cảnh sát hợp sức nâng xe giải cứu. Ảnh từ video.

Trong khi Hello vừa mới ra mắt mẫu xe tự hành L4 HR1 (dựa trên nền tảng Dongfeng Venucia VX6) vào tháng 9, chiếc xe gặp nạn hôm nay dường như là mẫu Apollo RT6 được mua từ Baidu. RT6, do Baidu và JMC hợp tác phát triển, là xe tự hành thế hệ thứ 6 của Baidu Apollo, với chi phí sản xuất dưới 30.000 USD.

Hello, một công ty liên kết với Alibaba, nổi tiếng với nền tảng chia sẻ xe đạp đã mở rộng sang dịch vụ gọi xe, đang có những kế hoạch đầy tham vọng trong lĩnh vực xe tự hành. Chỉ vài ngày trước vụ tai nạn, công ty công bố mẫu xe tự hành L4 đầu tiên dự kiến sản xuất hàng loạt vào tháng 6/2026, với các lô hàng nhỏ được giao vào tháng 3 cùng năm. Đồng sáng lập công ty, Yu Qiankun, trước đây đã bày tỏ hy vọng sẽ triển khai hơn 50.000 robotaxi vào năm 2027.

Robotaxi Apollo RT6 của Hello. Ảnh: Hello

Apollo Go là một công ty robotaxi lớn hàng đầu thế giới, với hoạt động robotaxi đã mở rộng đến 22 thành phố trên toàn thế giới.

Robotaxi của Hello hiện chỉ đang thử nghiệm tại hai thành phố nhỏ: Chu Châu và Lệ Dương, và dịch vụ đã bị tạm dừng tại Chu Châu sau vụ tai nạn này.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)