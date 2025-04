Taxi tự lái cấp độ 4 ra mắt

Trung QuốcGAC Aion bắt tay DiDi ra mắt mẫu robotaxi cấp độ 4 tại triển lãm Thượng Hải, với tổng cộng 33 cảm biến, trong đó có 10 LiDAR.

Sản phẩm dựa trên mẫu GAC Aion Y Tyrannosaurus đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ tự lái. Xe trang bị tổng cộng 33 cảm biến, vượt mức trung bình ngành là 20 cảm biến. Trong số này có 10 LiDAR, bao gồm 4 LiDAR tầm xa có thể phát hiện vật thể cách xa tới 200 m và 6 LiDAR giám sát điểm mù cung cấp khả năng phủ sóng 360 độ với khả năng phát hiện gần nhất là 10 cm.

Đơn vị xử lý trung tâm có công suất tính toán đạt tới 2.000 TOPS (2 triệu tỷ phép tính mỗi giây), tương đương với sức mạnh tính toán của hơn 60 điện thoại thông minh cao cấp hoặc 10 card đồ họa PC cao cấp. Khả năng xử lý mạnh mẽ nhằm nâng cao độ an toàn, trải nghiệm và hiệu quả của việc lái xe tự động.

Mẫu robotaxi cấp độ 4 của GAC Aion và Didi. Ảnh: WangKe

Xe cũng tích hợp các hệ thống dự phòng cho 8 thành phần quan trọng như cảm biến, phanh và hệ thống nguồn, đảm bảo xe có thể tiếp tục hoạt động an toàn nếu một hệ thống gặp sự cố. Mục tiêu an toàn tổng thể của hệ thống là "1FIT", có nghĩa không quá một lỗi xảy ra trên mỗi tỷ giờ hoạt động, hay an toàn gấp 1.000 lần so với tiêu chuẩn hàng không.

Xe còn có ba cấp độ dự phòng: dự phòng thuật toán, dự phòng phần mềm và dự phòng phần cứng. Thiết kế an toàn dạng này dựa trên nền tảng thuần điện của GAC Aion và một nền tảng dự phòng an toàn tương thích toàn cầu được phát triển đặc biệt cho xe tự lái cấp độ 4 (L4), cung cấp nhiều phương án dự phòng cho phanh, lái, liên lạc và hệ thống nguồn.

Qua sự hợp tác với GAC, việc phát triển dòng xe tự lái L4 giảm chi phí đáng kể. Theo DiDi Autonomous Driving, chiếc xe mới có thêm 88% không gian cốp, giảm chi phí 74% và cải thiện hiệu quả lắp ráp gấp 7 lần so với các xe tự lái được cải tiến lại.

Dự kiến xe được sản xuất và giao vào cuối năm 2025, với các hoạt động trình diễn được triển khai tại một số khu vực ở Quảng Châu và Bắc Kinh vào năm 2026. Đến 2027, hai bên cũng lên kế hoạch ra mắt một chiếc xe L4 nhắm đến người tiêu dùng cá nhân.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)