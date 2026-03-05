Taxi tự lái bị điều tra vì 20 lần vượt xe buýt chở học sinh

MỹNhững chiếc robotaxi của Waymo vượt trái phép xe buýt trường học ít nhất 20 lần kể từ khi năm học mới diễn ra.

Taxi tự lái liên tiếp vi phạm luật cấm vượt xe buýt chở học sinh Video: WFAA

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết vào ngày 3/3 rằng họ đang điều tra một vụ việc mới xảy ra vào tháng 1, trong đó các phương tiện tự lái Waymo đã vượt qua một xe buýt trường học đang dừng với đèn báo hiệu bật sáng, vi phạm luật bang Texas.

Vào tháng 12/2025, Waymo - thuộc Alphabet - đã triệu hồi các phương tiện tự lái của mình sau khi các quan chức Texas cho biết chúng đã vượt trái phép xe buýt trường học ít nhất 19 lần kể từ đầu năm học.

NTSB cho biết một sự cố mới xảy ra ở Austin, Texas, vào ngày 12/1 khi một xe buýt trường học đang đón học sinh. Cơ quan này cũng nắm được thông tin về một sự cố xảy ra vào ngày 14/1 liên quan đến một chiếc Waymo và một xe buýt trường học hoạt động trên tuyến đường dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Chiếc Waymo đã dừng lại để nhường đường cho xe buýt, nhưng sau đó các phương tiện khác vượt qua xe buýt, khiến Waymo hỏi người điều khiển từ xa xem đó có phải là "một xe buýt trường học có tín hiệu đang hoạt động hay không?" và người điều khiển trả lời là không, sau đó Waymo đã vượt qua xe buýt.

NTSB dự định sẽ đưa ra các khuyến nghị an toàn để ngăn ngừa các sự cố tương tự.

Khi xe buýt trường học đã mở biển Stop, bật đèn cảnh báo và cần gạt, các phương tiện khác đều phải dừng lại nhường, kể cả ở làn ngược chiều. Ảnh: Verra Mobility

Vào tháng 12/2025, Waymo cho biết một vấn đề phần mềm đã góp phần khiến các phương tiện tự lái ban đầu giảm tốc độ hoặc dừng lại khi gặp xe buýt trường học, rồi sau đó tiếp tục di chuyển.

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) lần đầu tiên mở cuộc điều tra vào tháng 10/2025 về các phương tiện Waymo gần xe buýt trường học.

Ở một khu vực trường học tại Austin đã xảy ra 5 sự cố vào tháng 11/2025 sau khi Waymo phát hành bản cập nhật phần mềm để giải quyết vấn đề.

Cũng trong 2025, hệ thống trường học đã yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động xung quanh các trường học trong giờ đón và trả học sinh cho đến khi họ có thể đảm bảo các phương tiện sẽ không vi phạm pháp luật, nhưng Waymo từ chối.

Cả NHTSA và NTSB cũng đang điều tra vụ va chạm ngày 23/1 của một chiếc xe tự lái Waymo khi đâm vào một bé gái 9 tuổi trong khu vực trường học ở Santa Monica, California, khi em chạy băng qua đường từ phía sau một chiếc SUV đỗ trái phép về phía trường học.

Waymo cho biết chiếc xe tự lái đã ngay lập tức phát hiện ra cô bé, phanh gấp và giảm tốc độ từ khoảng 27 km/h xuống dưới 9 km/h trước khi va chạm.

Tại Texas, và cũng giống nhiều bang khác ở Mỹ, tất cả các xe phải dừng lại khi gặp xe buýt trường học đang đón/trả học sinh cho đến khi đèn ngừng nhấp nháy và cần gạt được thu lại, kể cả ở làn ngược chiều.

Mỹ Anh (theo Reuters)