Taxi tự lái bắt đầu hoạt động ở Bắc Kinh

Trung QuốcNhững chiếc taxi chạy tự động sẽ liên lạc với khách hàng thông qua ứng dụng di động để xác định điểm đến và tính phí.

Xe "Apollo Go" của Baidu. Ảnh: Phys.org

Chính quyền thành phố Bắc Kinh tuần này thông qua sử dụng những chiếc xe taxi tự lái cho hoạt động thương mại, đưa hàng loạt robotaxi ra đường phố. Các phương tiện chỉ có thể chở hai hành khách một lúc và chỉ hoạt động ở địa khu Diệc Trang phía nam Bắc Kinh. Một nhân viên hãng taxi ngồi ở hàng ghế trước để đề phòng sự cố đột xuất nhưng chiếc xe tự lái trong toàn hành trình.

Việc triển khai robotaxi là một nước quan trọng hướng tới tham vọng phát triển giao thông không người lái của công ty công nghệ Baidu và công ty khởi nghiệp Pony.ai phụ trách triển khai phương tiện hôm 26/11. Tuy nhiên, theo dự kiến, taxi không người lái sẽ mất vài năm để hoạt động đầy đủ mà không cần sự can thiệp của con người do quy định và yêu cầu về an toàn.

Đơn vị phát triển hy vọng người tiêu dùng Trung Quốc sẽ nhanh chóng làm quen với việc di chuyển bằng robotaxi. Peng Jun, nhà sáng lập Pony.ai cho biết mấu chốt để xúc tiến ngành công nghiệp này là "chính sách, công nghệ và sự chấp nhận của cộng đồng". Những chiếc taxi không người lái của Pony.ai đã chạy hơn 500.000 chuyến trong giai đoạn đầu thử nghiệm.

Khách hàng sử dụng dịch vụ có thể bắt xe ở một trong 600 điểm đón và trả khách. Hiện nay, 67 xe robotaxi mang tên Apollo Go của Baidu đang chạy trên đường phố Bắc Kinh với chi phí 0,3 USD cho quãng đường 5,9 km. Công ty khởi nghiệp AutoX và công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ xe DiDi Chuxing cũng đang thử nghiệm robotaxi ở các thành phố trên cả nước.

An Khang (Theo Phys.org)