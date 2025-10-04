Taxi tạt đầu xe container như muốn 'nộp mạng'

TP HCMChuyển làn đột ngột, chiếc taxi màu xanh khiến lái xe container bị bất ngờ mà lao vào vạch xương cá, hôm 2/10 tại Thủ Đức.

Tãxi tạt đầu xe container vào vạch xương cá Video: Mạnh Cường

Tình huống giao thông: Lái xe container đang chuyển hướng sang làn đường bên phải thì bất ngờ chiếc xe taxi đang ở sát lề đường ngoặt lái sang trái định rẽ ra ngoài. May mắn tài xế container làm chủ được tay lái nên tránh được va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi chuyển hướng cần bật tín hiệu xin đường quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Tình huống tạt đầu bất ngờ như taxi trong video tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người đi đường khác bởi xe container là loại xe lớn, khó khăn hơn trong việc giảm tốc, chuyển hướng.

Nếu xảy ra va chạm trong tình huống này, với quán tính lớn, xe đầu kéo có thể đẩy ngang chiếc taxi đi đoạn dài, gây thương tích nghiêm trọng cho tài xế và những hành khách trên xe.

Nguyên Vũ