Taxi sụt hố sâu trên đường Hà Nội

Đang di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến, bánh trước taxi bỗng sụt xuống hố sâu vốn là cống nước bị vỡ nắp, sáng 24/4.

Khoảng 7h40, taxi 4 chỗ biển số Ninh Bình di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến hướng đại lộ Thăng Long. Khi tới gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì bánh trước xe bên ghế phụ bị sụt xuống cống, mắc kẹt giữa đường.

Thời điểm đó trời mưa, cống thoát nước bị vỡ nắp che. Gần nửa bánh xe nằm dưới ống cống tròn đường kính khoảng 60 cm. Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến tuyến đường bị ùn tắc.

Bánh trước xe sụt xuống cống nước mất nắp. Ảnh: Việt Tiệp

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cử lực lượng tới phối hợp với Công an phường Thanh Xuân và nhân viên Xí nghiệp thoát nước giải quyết sự việc. Tới khoảng 8h10, taxi được di chuyển khỏi hiện trường. Cống bị vỡ nắp cũng được đặt biển cảnh báo bên trên.

Cách đó một ngày, trên đường Nguyễn Trãi, xe tải bất ngờ sụt bánh xuống hố, phải nhờ máy xúc hỗ trợ kéo lên. Ngày 9/4, cũng trên đường Nguyễn Trãi, xe tải bị sụt hố khi đi qua trước số nhà 72. Đoạn đường xảy ra sụt lún vừa được đơn vị thi công hoàn trả mặt đường sau khi phục vụ dự án chống úng ngập nội đô.

