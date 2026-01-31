Taxi lao xuống sông Nhuệ

Hà NộiRạng sáng 31/1, tài xế taxi đang chạy trên đường đê bất ngờ lao xuống sông Nhuệ đoạn qua xã Đại Thanh, may mắn thoát nạn.

Khoảng 1h, nam tài xế lái taxi trên đường đê ven sông Nhuệ, khi tới thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh (trước thuộc huyện Thanh Trì) thì gặp nạn. Tài xế kịp thoát ra ngoài.

Khoảng 50 phút sau, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 31 (Đội 31, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo nên đã phối cùng Đội 5 điều ba xe chữa cháy cùng 18 cán bộ xuống hiện trường.

Thời điểm tiếp cận, taxi ở giữa lòng sông, chìm gần như toàn bộ, trong đó phần cốp xe ở trạng thái mở.

Taxi sau khi được trục vớt lúc rạng sáng 31/1. Ảnh: Huy Anh

Cảnh sát cứu hộ đã trục vớt xe vào bờ với phần thân móp méo, túi khí bung. Đến khoảng 4h50 cùng ngày, công tác cứu hộ hoàn tất.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, nguyên nhân ban đầu là tài xế ngủ gật, không làm chủ tay lái.

Việt An