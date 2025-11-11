Taxi lao vào hàng loạt xe trên phố

TP HCMChiếc taxi đột ngột vọt lên, va chạm với một ôtô rồi tiếp tục xô những người đi xe máy, hôm 9/11 tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Taxi đâm người hàng loạt Video: Ngọc Thành

Tình huống giao thông: Phía trước các phương tiện đang ùn lại, bất ngờ một chiếc xe taxi từ lề đường lao nhanh lên, xô ngã một người đi xe máy và đâm vào một ôtô trước khi tiếp tục xô nhiều người đi xe máy khác. Chưa rõ thương tích về người và thiệt hại về tài sản sau vụ va chạm.

Kỹ năng lái xe: Tài xế luôn luôn chú ý khi bắt đầu xuất phát cần quan sát và tập trung vào chân phanh giữ chiếc xe di chuyển từ từ đặc biệt là trên phố đông, chỉ khi nào thấy đường thoáng mới sử dụng chân ga để tránh nhầm lẫn.

Nguyên Vũ