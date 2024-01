'Taxi driver 2' - phim Hàn quay ở Việt Nam đoạt cúp Truyền hình châu Á

TP HCM"Taxi driver 2" - dự án quay tại TP HCM, Đà Nẵng - thắng "Phim truyền hình hay nhất" ở Giải thưởng truyền hình châu Á lần 28.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, Đoàn Minh Tài công bố giải thưởng dành cho đoàn phim Hàn Quốc trên sân khấu lễ trao giải, lần đầu tổ chức ở Việt Nam, tối 13/1.

Ê kíp phim "Taxi driver 2" nhận cúp. Ảnh: ATA

Đại diện nhà sản xuất nói hạnh phúc với chiến thắng, cảm ơn khán giả đã ủng hộ phim và các diễn viên. Taxi driver 2 vượt qua các đề cử gồm Lesson in Love và Oh No, Here Comes Trouble (Đài Loan), Three Body (Trung Quốc), Little Women, Reborn Rich (Hàn Quốc), Moon light Chicken (Thái Lan) để thắng giải.

Lên sóng vào tháng 2/2023, phần hai loạt phim điều tra phá án, tâm lý, tội phạm đình đám của SBS - Taxi driver - liên tục đứng đầu các tác phẩm cùng khung giờ, được bàn luận nhiều trên các diễn đàn phim châu Á. Nhà sản xuất tiết lộ bảy vụ án dựa theo các câu chuyện có thật. Kết thúc mỗi vụ, người xem lại tò mò danh tính trùm cuối - kẻ theo dõi nhất cử nhất động của đội Taxi Cầu Vồng (Rainbow Taxi) - công ty cung cấp dịch vụ trả thù thay dưới mác hãng taxi.

Trailer 'Taxi Driver 2' Trailer "Taxi driver 2". Video: SBS

Phim do Oh Sang Ho biên kịch, Lee Dan làm đạo diễn. Dàn diễn viên tham gia gồm Lee Je Hoon, Shin Jae Ha, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram. Tài xế ẩn danh 2 từng gây chú ý với khán giả Việt Nam khi có nhiều cảnh quay thực hiện ở TP HCM (gồm Nhà thờ Đức Bà, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Quảng Ninh (vịnh Hạ Long). Trong phim, các diễn viên Lee Je Hoon, Sim So Young còn mặc áo dài truyền thống.

Hình ảnh Việt Nam xuất hiện trong các tập đầu của "Taxi Driver 2". Ảnh: SBS

Asian Television Awards (ATA) do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức từ năm 1996 đến nay, trao cho những chương trình, nhà sản xuất, nghệ sĩ, dự án phim nổi bật tại khu vực châu Á. Giải gồm 56 hạng mục, hút khoảng 1.400 dự án mỗi năm từ nhiều đài truyền hình. Hội đồng gồm hơn 50 giám khảo đến từ 10 quốc gia tham gia đánh giá, bình chọn.

Tân Cao