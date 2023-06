Taxi điện Xanh SM đến Đà Nẵng

GSM mở dịch vụ tại Đà Nẵng với quy mô dự kiến 500 xe, kỳ vọng phủ xanh taxi điện tại các tỉnh thành phát triển du lịch trên toàn quốc, sáng 16/6.

Đà Nẵng là thành phố thứ ba tại miền Trung có sự hiện diện của Taxi Xanh SM, chính thức vận hành từ 16/6. Tại đây, hãng taxi này cung cấp hai dịch vụ GreenCar tiêu chuẩn và LuxuryCar cao cấp.

Dàn taxi điện Xanh SM tại Đà Nẵng.

Với GreenCar, loại xe sử dụng là VinFast VF e34 và VF 5 Plus, nhận diện màu xanh Cyan. Giá mở cửa cho 0,5 km đầu tiên là 10.000 đồng với VF 5 Plus và 11.000 đồng cho VF e34. Từ 0,5 km tiếp theo đến km thứ 25, giá cước 15.500 đồng/ km với VF 5 Plus và 17.000 đồng/ km với VF e34. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 11.5000 đồng/ km và 13.000 đồng/ km.

Với LuxuryCar, loại xe sử dụng là VinFast VF 8 có màu sơn nguyên bản, giá mở cửa 0,5 km đầu là 12.000 đồng. 0,5 km tiếp theo đến km thứ 25 là 20.000 đồng/ km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước là 16.000 đồng/ km.

Đại diện hãng cho biết, trong giai đoạn đầu hãng đưa vào vận hành hai dòng xe VF e34 và VF 8. Hãng sẽ bổ sung VF 5 Plus và tăng lượng xe căn cứ theo nhu cầu thực tế. Dự kiến trong năm nay, Taxi Xanh SM sẽ triển khai 500 xe tại thị trường này.

Tương tự các tỉnh thành đã có taxi điện Xanh SM, người dùng có thể đặt xe qua ứng dụng, gọi hotline tổng đài hoặc vẫy trực tiếp trên đường như taxi truyền thống. Ngoài ra, người dùng có thể đặt xe qua dịch vụ beVinFast trên nền tảng đa dịch vụ của Be.

Người dùng trải nghiệm taxi điện VinFast.

Taxi Xanh SM sử dụng toàn bộ xe điện VinFast, ưu điểm không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, thân thiện môi trường và tích hợp đa dạng tính năng giải trí. Đây là những yếu tố được hãng taxi Việt kỳ vọng tạo điểm sáng trên thị trường, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho người dùng.

Tuấn Vũ

Ảnh: GSM