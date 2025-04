Taxi điện trang bị hệ thống an toàn cho hành khách

Xanh SM triển khai hệ thống giám sát an toàn S2S trên toàn bộ đội taxi điện toàn quốc, nhằm bảo vệ hành khách và tài xế, hoàn tất vào 22/4.

Hệ thống giám sát an toàn S2S (Secure to Safe) trang bị trên các dòng taxi điện Xanh SM sẽ bao gồm camera trong và ngoài xe, nút khẩn cấp ở vị trí tài xế, hành khách. Hệ thống cũng tích hợp cảm biến thông minh cùng phần mềm AI giúp phân tích hành vi, phát hiện bất thường xảy ra theo thời gian thực.

Người dùng đặt taxi điện Xanh SM. Ảnh: GSM

Theo hãng taxi điện Xanh SM, khi có sự cố hoặc dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống này sẽ lập tức phát tín hiệu tới Trung tâm điều hành của hãng, để huy động sự hỗ trợ của các tài xế Xanh SM gần nhất, hoặc cơ quan chức năng. Giải pháp trên được hãng taxi điện hướng đến việc bảo vệ hành khách là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi, đánh dấu bước tiến mới về chuẩn mực dịch vụ.

Nhằm bảo vệ quyền riêng tư và sự thoải mái cho khách đi xe, camera giám sát chỉ được kích hoạt tự động trong khung 22h – 6h, và chỉ bật khi khách yêu cầu trong thời gian của chuyến xe. Theo hãng taxi điện, dữ liệu này được mã hoá và tự động xoá sau 48h, nếu không có khiếu nại từ các bên liên quan. "Toàn bộ hình ảnh sẽ được bảo mật, chỉ được trích xuất cho cơ quan chức năng theo yêu cầu pháp luật", đại diện Xanh SM cho biết.

Hệ thống camera giám sát bên trong taxi điện Xanh SM. Ảnh: GSM

Xanh SM cũng là hãng taxi tiên phong tại Việt Nam trang bị hệ thống giám sát an toàn cho tài xế và hành khách. Việc sử dụng toàn bộ các mẫu xe VinFast thuần điện giúp doanh nghiệp này có thể liên tục ứng dụng các công nghệ mới, nhằm nâng cao trải nghiệm và chủ động thiết lập các tiêu chuẩn mới trong ngành.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc toàn cầu Công ty GSM, đơn vị vận hành taxi Xanh SM cho biết, hệ thống giám sát an toàn S2S là bước tiến quan trọng của doanh nghiệp trong việc nâng chuẩn an toàn cho mỗi chuyến đi. "Xanh SM cam kết không ngừng cải tiến, trở thành hãng taxi an toàn nhất, mang lại trải nghiệm an tâm, thân thiện cho trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi", ông nói.

Thiết kế vị trí nút bấm khẩn cấp trên taxi điện Xanh SM. Ảnh: GSM

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất ứng dụng công nghệ này trên dàn xe của hãng, Xanh SM sẽ khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Xanh SM Platform trang bị S2S để đồng bộ chất lượng dịch vụ. Các đối tác doanh nghiệp của hãng này cũng được hỗ trợ cung cấp giải pháp trọn gói nếu có nhu cầu.

Theo Nghị định 151/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2025, việc trang bị camera giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái đã trở thành quy định bắt buộc đối với ôtô chở người (từ 8 chỗ ngồi trở lên) kinh doanh vận tải và được khuyến khích lắp đặt trên các loại phương tiện khác.

Quang Anh