Taxi công nghệ lao sang bên đường tông người đàn ông tử vong

TP HCMSau khi lao sang bên đường khiến người đàn ông tử vong, taxi công nghệ tông sập cửa cuốn nhà dân, sáng 6/10.

Khoảng 9h30, taxi chạy trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều, tông vào xe máy do người đàn ông điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè khoảng 5 m và tử vong tại chỗ.

Xe máy nạn nhân nằm trên vỉa hè sau tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Ôtô sau đó tiếp tục lao lên lề đường, đâm sập cửa cuốn một cửa hàng. Người dân xung quanh phá cửa, đưa tài xế và nữ hành khách ra ngoài đi cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu taxi bị bẹp rúm, cửa cuốn nhà dân hư hỏng nặng, xe máy vỡ nát. Cảnh sát phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Phước Tuấn