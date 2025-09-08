Taxi chạy hydro bắt đầu hoạt động tại Tokyo

Nhật BảnTokyo khởi động dự án taxi chạy pin nhiên liệu hydro với 7 xe hoạt động vào tuần qua, và hướng tới 600 xe vào 2030 để giảm phát thải.

Chính quyền thủ đô Tokyo vừa công bố kế hoạch đưa 600 taxi sử dụng pin nhiên liệu hydro vào hoạt động trong năm tài khóa 2030, trong hướng tới giao thông sạch và bền vững. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản triển khai mô hình taxi chạy hydro quy mô lớn trong hệ thống giao thông công cộng, thể hiện cam kết của Tokyo trong mục tiêu đạt trung hòa carbon.

Dự án bắt đầu ngay trong năm nay với 200 xe, trong đó 7 xe đã chính thức đi vào hoạt động từ giữa tuần qua. Các xe này là Toyota Crown, có khả năng chạy 820 km với một bình nhiên liệu, nạp đầy hydro chỉ trong ba phút, và không phát thải khí CO2.

Mẫu Taxi Toyota Crown chạy pin hydro. Ảnh: Townflex

Kế hoạch thuộc khuôn khổ "Tokyo H2 Project", là sự hợp tác giữa chính quyền Tokyo và Hiệp hội Hydro Nhật Bản (Japan Hydrogen Association), tập hợp cả các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Thành phố đặt mục tiêu đến năm tài khóa 2035 sẽ có 10.000 phương tiện thương mại chạy hydro, gồm taxi, xe buýt và xe tải.

Thống đốc Tokyo, ông Yuriko Koike, nhấn mạnh: "Hydro là chìa khóa để khử carbon và chúng tôi muốn thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình này".

Chủ tịch Toyota Motor kiêm đồng chủ tịch Hiệp hội hydro Nhật Bản, ông Koji Sato, cho rằng việc vận hành taxi hydro ở Tokyo sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về loại năng lượng này.

Sự xuất hiện của taxi hydro không chỉ là nâng cấp công nghệ, mà còn là khoản đầu tư chiến lược vào tương lai năng lượng sạch của Nhật Bản. Với ưu điểm không phát thải, nạp nhiên liệu nhanh và tầm hoạt động dài, xe chạy hydro được kỳ vọng sẽ là một sự lựa chọn bên cạnh xe điện, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Đối với người dân và du khách, những chiếc taxi này vừa thể hiện vai trò tiên phong của Tokyo trong lĩnh vực bền vững, vừa mang lại trải nghiệm di chuyển sạch, yên tĩnh và thân thiện với môi trường.

Hồ Tân (theo Townflex)