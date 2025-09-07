Taxi cắt ngang đầu xe container để chuyển hướng

Hà NộiPha đổi làn đột ngột của taxi trên đường Võ Nguyên Giáp làm nhiều phương tiện phía sau phải phanh và đánh lái gấp.

Taxi cắt ngang đường ra sân bay khiến container và ôtô phải né gấp Video: Cat Kyo

Tình huống giao thông: Sáng 6/9, tại đường Võ Nguyên Giáp, hướng đi sân bay Nội Bài, xe taxi đi ở làn trái ngoài cùng giảm tốc độ đột ngột, sau đó cắt ngang dòng phương tiện để rẽ vào làn đường phía bên phải, hướng vào nhà ga sân bay. Sự cố làm xe container tải nặng đi làn giữa phải giảm tốc độ gấp, đồng thời xe gắn camera phải đánh lái đột ngột về bên phải để tránh tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Tài xế luôn phải chủ động chuyển làn sớm khi muốn đổi làn hoặc khi di chuyển đến các lối ra, không cắt ngang dòng phương tiện đang di chuyển. Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi chuyển làn không đúng quy định phạt 600.000-800.000 đồng, nếu gây tai nạn sẽ phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó với tài xế xe gắn camera hành trình, cần luôn mở rộng tầm nhìn và đọc tình huống sớm. Trong video, từ xa tài xế đã có thể quan sát thấy taxi có dấu hiệu rẽ cắt hướng, lúc này nên chủ động giảm tốc độ đề phòng các tình huống bất ngờ.

Phạm Hải