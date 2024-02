Taxi bay tự lái tốc độ 130 km/h

Mẫu eCopter của FlyNow Aviation hứa hẹn cung cấp lựa chọn chi phí rẻ và đơn giản hơn cho hành khách để di chuyển trong thành phố.

eCopter sử dụng hệ thống tự lái dựa trên mô hình bay lập trình sẵn. Ảnh: FlyNow Aviation

Một số công ty hiện nay đang phát triển taxi bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), phần lớn trong số đó trông giống phiên bản lớn hơn của drone 4 cánh. Tuy nhiên, eCopter có thiết kế khác biệt giúp nó nhiều khả năng hoạt động thực tế hơn, New Atlas hôm 10/2 đưa tin.

Phát triển bởi công ty khởi nghiệp FlyNow Aviation của Áo, mẫu eCopter tự lái có hệ truyền động điện đồng trục tích hợp hai cánh quạt rotor xoay ngược chiều. Cách bố trí này cho phép phương tiện xếp vào nhóm trực thăng điện theo phân loại của Cơ quan An toàn Hàng không thuộc Liên minh châu Âu. Theo FlyNow, do eCopter nằm trong danh mục phân loại hiện hành, việc xin cấp phép sẽ nhanh và đơn giản hơn nhiều so với taxi bay nhiều rotor giống drone.

Ngoài ra, hệ truyền động đồng trục chứa ít bộ phận chuyển động hơn và ít phần cứng hơn nói chung, giúp giảm trọng lượng, chi phí vật liệu và độ phức tạp. Kết quả là so với hầu hết mẫu taxi bay khác, eCopter có chi phí chế tạo, giá bán và sử dụng rẻ hơn, đồng thời có tầm hoạt động bằng pin tốt hơn.

FlyNow lên kế hoạch cung cấp phiên bản chở 1 và 2 hành khách, cùng với phiên bản chở hàng. Cả ba đều dựa trên một bộ khung cơ bản, có nghĩa mỗi phương tiện không cần thiết kế hoặc chế tạo lại từ đầu, qua đó giảm giá thành. Cuối cùng, FlyNow hy vọng giá taxi của eCopter sẽ không khác nhiều so với mức người sử dụng trả khi dùng taxi trên mặt đất.

Dù FlyNow chưa có nguyên mẫu bay được, công ty đã tiến hành thành công thử nghiệm trên mặt đất với mô hình chứng minh ý tưởng kích thước thật trang bị đầy đủ. Công ty ước tính cả 3 phiên bản của eCopter sẽ có tầm bay lên tới 50 km, tốc độ hành trình 130 km/h và sức chở tối đa 200 kg.

Theo Jürgen Greil, giám đốc điều hành FlyNow, dự kiến quá trình xuất thương mại eCopter sẽ bắt đầu năm 2026. Phiên bản chở hàng sẽ được sản xuất đầu tiên do dễ xin cấp phép hơn, tiếp theo là hai phiên bản chở khách.

An Khang (Theo New Atlas)