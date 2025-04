Taxi bay không người lái Trung Quốc sắp hoạt động thương mại

Nhà chức trách hàng không dân sự Trung Quốc cấp phép cho công ty EHang bắt đầu hoạt động thương mại ở độ cao thấp với mẫu taxi điện cất hạ cánh thẳng đứng EH216-S.

EHang sẽ vận hành mẫu taxi bay điện cất hạ cánh thẳng đứng EH216-S ở Quảng Châu và Hợp Phì. Ảnh: EHang

Phiên bản sản xuất của EH216-S được cấp Chứng chỉ khai thác bay cho hoạt động chở người bởi Cục Hàng không dân sự Trung Quốc (CAAC), New Atlas hôm 1/4 đưa tin. Loại giấy phép này xác nhận máy bay chở người EH216-S đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý và an toàn liên quan tới vận hành do CAAC đặt ra.

Cột mốc này báo hiệu bắt đầu dịch vụ chở người trả phí ở Trung Quốc, có nghĩa khách hàng có thể mua vé đi du lịch, ngắm cảnh và nhiều dịch vụ bay khác quanh Quảng Châu và Hợp Phì. Tuy nhiên, giấy phép hạn chế hoạt động của EH216-S ở cất hạ cánh tại cùng địa điểm, vì vậy bay qua lại giữa nhiều bãi đáp khác nhau hiện nay chưa khả thi.

"Bay lơ lửng bao gồm các chuyến bay khứ hồi gần khu vực cất hạ cánh định trước. Hai nhà vận hành được cấp phép (công ty EHang General Aviation ở Quảng Châu và HeYi Aviation ở Hợp Phì) sẽ chuẩn bị cung cấp dịch vụ chở người bay trải nghiệm và du lịch có trả phí dọc các lộ trình theo thiết kế", EHang cho biết.

Mẫu EH216-S sử dụng cho những hoạt động này đã được phát triển trong ít nhất 6 năm, từng cất cánh lần đầu tiên ở Mỹ năm 2020. Taxi bay sức chở hai hành khách này trang bị 8 cánh tay bố trí quanh phần thân bằng vật liệu composite sợi carbon, mỗi cánh tay có hai động cơ đẩy đồng trục với tổng số lượng là 16.

Máy bay không người lái sẽ bay theo lộ trình có sẵn, sử dụng kết nối không dây 5G để liên lạc với trung tâm chỉ huy. Phương tiện có vận tốc tối đa 130 km/h, tốc độ hành trình 100 km/h, có thể đạt độ cao 3.000 m. Bộ pin trên máy bay cung cấp tầm hoạt động 35 km mỗi lần sạc hoặc thời gian bay 21 phút. Quá trình sạc đầy kéo dài 2 giờ. EH216-S có thể chở 220 kg hành lý. Hành khách ra vào máy bay qua cửa mở hướng lên.

Ehang đang làm việc với CAAC để mở rộng quãng đường bay và độ cao vận hành. Họ cũng tìm cách triển khai bay không người lái tới nhiều vùng miền khác của Trung Quốc và hy vọng có thể phục vụ chở khách đi lại trong đô thị.

An Khang (Theo New Atlas)