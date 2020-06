IsraelMẫu taxi bay CityHawk có thể vận hành bằng pin nhiên liệu hydro có thể chở 6 người và cung cấp dịch vụ đưa đón tận cửa.

Mẫu taxi bay cất hạ cánh thẳng đứng CityHawk. Ảnh: New Atlas.

Công ty sản xuất taxi bay cất hạ cánh thẳng đứng Urban Aeronautics của Israel thông báo hợp tác với công ty HyPoint để phát triển phiên bản tầm xa sử dụng pin nhiên liệu hydro không thải khí của mẫu máy bay CityHawk dựa trên thiết kế phương tiện bay không người lái Cormorant/AirMule của quân đội.

Thiết kế pin nhiên liệu làm mát tăng áp của HyPoint giúp nâng cao công suất và tuổi thọ của pin truyền thống, tạo nên bộ phận cung cấp điện siêu nhẹ lý tưởng để sử dụng trong ngành hàng không. Hydro đang trở thành một trong những công nghệ thú vị nhất trong thị trường hàng không vận hành bằng điện, với mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với pin lithium và khả năng sạc siêu nhanh.

Bộ khung của mẫu CityHawk không giống bất cứ thiết kế nào trên thị trường taxi bay cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) hoạt động bằng điện hiện nay. Phương tiện không có cánh và chỉ to ngang một chiếc SUV cỡ lớn. Hai chiếc quạt lớn ở mặt trước và sau giúp cung cấp lực nâng cho CityHawk. Theo Urban Aeronautics, phương tiện có thể chở 6 người. CityHawk chưa tiết lộ kế hoạch thử nghiệm phương tiện, nhưng nếu bản thiết kế được cấp phép, CityHawk có thể dễ dàng hạ cánh trên đường phố, cho phép cung cấp dịch vụ đưa đón tận cửa.

Tuy nhiên, do không qua giai đoạn chuyển tiếp từ mặt đất lên không trung, CityHawk sẽ cần nhiều năng lượng so với các thiết kế VTOL có cánh khác. Do đó, bộ pin nhiên liệu hydro trở thành lựa chọn thích hợp nhờ khả năng cung cấp năng lượng gần ngang ngửa động cơ tăng áp.

An Khang (Theo New Atlas)