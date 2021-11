ĐứcNguyên mẫu taxi bay eMagic One có thể cất hạ cánh thẳng đứng và chạy bằng điện với thời gian bay khoảng một tiếng.

Taxi bay cánh song song tốc độ 170 km/h

Một trong những khoảnh khắc bước ngoặt của làn sóng taxi bay và phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện diễn ra năm 2011, khi Thomas Senkel thiết kế và lái chiếc máy bay điện nhiều cánh quạt đầu tiên. Khi đó, ông đang làm việc cho công ty Đức E-Volo, hiện đã đổi tên là Volocopter.

Senkel rời Volocopter năm 2016, sau đó hợp tác với kỹ sư kiêm phi công Michael Kugelgen để phát triển eMagic Aircraft, máy bay cất hạ cánh thẳng đứng có cánh song song và chạy bằng điện. Nguyên mẫu eMagic One mới thử nghiệm thành công với người lái là Kugelgen, Interesting Engineering hôm 17/11 đưa tin.

Video cuộc thử nghiệm không thể hiện quá trình eMagic One chuyển từ trạng thái bay thẳng đứng sang bay bình thường. Nhưng theo Senkel, máy bay rất thích hợp cho việc này. "Thiết kế cánh song song mang lại những đặc tính tuyệt vời cho chuyến bay. Máy bay nhẹ nhàng chuyển sang trạng thái hạ độ cao nhanh hơn khi kéo cần điều khiển, nhưng nó vẫn luôn có thể kiểm soát được. Điều này rất hữu ích cho việc chuyển đổi giữa các chế độ bay", Senkel nói.

eMagic One là sự kết hợp giữa máy bay truyền thống và máy bay nhiều cánh quạt, cho phép phạm vi hoạt động tăng gấp 5 lần so với máy bay nhiều cánh quạt tiêu chuẩn. Trong đó Senkel phát triển hệ thống truyền động điện, còn Kugelen nghiên cứu khung máy bay của eMagic One. Một thành viên khác trong nhóm, Moritz Pfletschinger, đang phát triển phần mềm cho máy bay và tối ưu hóa bộ điều khiển bay.

eMagic One dài 7,2 m với sải cánh 7,6 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 420 kg. Khung máy bay được thiết kế nhẹ nhất có thể và trọng lượng rỗng của máy bay là 255 kg. eMagic One trang bị nhiều cánh quạt có thể tùy chỉnh, hai hệ thống pin độc lập và thiết bị hạ cánh bằng carbon giúp giảm xóc. Nó có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 170 km/h và có thời gian bay lên đến một tiếng.

Nhóm eMagic Aircraft đã chi trả cho dự án một cách độc lập. Hiện tại, họ muốn tìm kiếm nguồn tài trợ để có thể phát triển thêm, biến mẫu máy bay thành taxi bay ba chỗ ngồi. eMagic Aircraft cùng các mẫu taxi bay khác hứa hẹn giảm thời gian di chuyển và kết nối khu vực nông thôn, thành thị với trung tâm thành phố một cách hiệu quả.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)