Tàu Viện sĩ Lavrentyev đưa 30 nhà khoa học nghiên cứu biển Đông

Khánh HòaTàu viện sĩ Lavrentyev đưa 30 nhà khoa học Nga và Việt Nam lấy mẫu địa chất hóa khí, đo đạc các thông số môi trường biển Đông, từ 24/10 đến 20/11.

Lúc 15h ngày 24/10, tàu nghiên cứu khoa học Viện sĩ Lavrentyev cập Cảng quốc tế Cam Ranh, thuộc phường Bắc Cam Ranh. Trong gần một tháng, đoàn sẽ lấy mẫu địa chất địa hóa; đo đạc các trường địa vật lý và các thông số môi trường biển trên vùng biển Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam.

Các nhà khoa học sẽ tập trung nghiên cứu cấu trúc địa chất đáy biển thông qua các số liệu địa vật lý thu thập được, sự hình thành các lớp trầm tích đáy biển, chu trình địa hóa khí-địa hóa nguyên tố, đánh giá tiềm năng khoáng sản...

Tàu viện sĩ Lavrentyev cập Cảng quốc tế Cam Ranh chiều nay. Ảnh: Bùi Toàn

Kết quả của chuyến khảo sát sẽ được công bố tại Hội thảo khoa học dự kiến tổ chức vào ngày 21/11 tại Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Phân viện Viễn Đông (FEBRAS).

GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết hai Viện nghiên cứu đã triển khai hiệu quả lộ trình hợp tác nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2018-2025, với 5 chuyến khảo sát chung.

Trong lần khảo sát này, GS Tuấn Anh tin tưởng tàu Viện sĩ Lavrentyev sẽ tiếp nối thành công của các chuyến khảo sát trước, góp phần làm phong phú thêm nguồn dữ liệu khoa học về khu vực biển Đông. Thông qua hoạt động nghiên cứu, khảo sát biển giúp "tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực khoa học trẻ cho cả hai bên", GS Tuấn Anh nói.

Ông cũng cho biết Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Phân viện Viễn Đông đã thống nhất tiếp tục triển khai các hoạt động khảo sát nghiên cứu biển chung, và dự kiến sẽ ký kết Lộ trình hợp tác giai đoạn 2026-2035 vào tháng 12 năm nay.

Tàu Viện sĩ Lavrentyev, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, có trọng tải 2.400 tấn. Đây là tàu nghiên cứu biển hiện đại được trang bị các thiết bị khảo sát địa chất biển, địa vật lý biển và hải dương học.

Bùi Toàn