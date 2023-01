Tàu viên đạn nhanh nhất Trung Quốc hoạt động vào xuân vận

Tàu viên đạn nhanh, thông minh và chịu lạnh tốt nhất trong dòng Fuxing của Trung Quốc khởi hành từ Cáp Nhĩ Tân vào sáng ngày 19/1 vào đúng kỳ xuân vận.

Tàu Fuxing khởi hành từ thành phố Cáp Nhĩ Tân hôm 19/1. Ảnh: China Media Group

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết hiện nay có hai tàu viên đạn Fuxing nhiều toa chạy bằng điện (EMU) mang số hiệu CR400BF-GZ đang hoạt động ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, để tăng cường công suất vận chuyển vào kỳ xuân vận. Theo dự kiến, thêm 4 tàu cùng loại sẽ đi vào vận hành ở tỉnh này sau đó.

Xuân vận là đợt cao điểm giao thông trong dịp nghỉ lễ mùa xuân thường bắt đầu vào ngày 7/1 và kéo dài tới hết ngày 15/2 ở Trung Quốc. Nhiều người dân nước này sẽ đi tàu xe về đoàn tụ với gia đình trong Tết Nguyên Đán, năm nay rơi vào ngày 22/1.

Việc giới thiệu tàu Fuxing CR400BF-GZ EMU từ Cáp Nhĩ Tân, nơi tàu viên đạn hoạt động ở vĩ độ cao nhất trong thời tiết lạnh nhất, là một thành tựu của công nghệ đường sắt Trung Quốc, theo Xu Shoutao, cán bộ từ công ty đường sắt China Railway Harbin Group Co., Ltd.

Tàu Fuxing EMU được thiết kế và sản xuất độc lập ở Trung Quốc, có tốc độ hoạt động 350 km/h. Con tàu trang bị nhiều công nghệ hiện đại với chức năng chống đông. Các vật liệu và bộ phận trên tàu đều có khả năng chịu nhiệt độ thấp. So với tàu Fuxing tiêu chuẩn, mẫu tàu mới hoạt động tốt trong môi trường băng tuyết hơn. Con tàu có thể hoạt động bình thường ngay cả trong điều kiện lạnh cực hạn -40 độ C. Ngoài ra, tàu Fuxing EMU cũng sử dụng công nghệ thông minh trong dịch vụ khách hàng, vận hành và theo dõi an toàn.

