Trung QuốcCR450, tàu điện nhanh nhất thế giới, đang chạy thử nghiệm để đánh giá hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô.

Tàu viên đạn nhanh nhất thế giới chạy thử nghiệm Tàu CR450 chạy trên tuyến đường sắt thử nghiệm. Video: CCTV

CGTN hôm 20/10 đưa tin CR450 sẽ trải qua quá trình thử nghiệm liên tục và nghiêm ngặt từ sau khi nguyên mẫu xuất xưởng cuối năm ngoái. Khi đáp ứng tất cả tiêu chí vận hành bao gồm đạt tốc độ tối đa 450 km/h, giai đoạn thử nghiệm phải đạt 600.000 km vận hành thành công trước khi tàu được phê duyệt phục vụ hành khách thương mại.

Bí quyết để CR450 đạt tốc độ nằm ở những cải tiến về khí động học và cấu trúc. Mũi tàu được kéo dài từ 12,5 m lên 15 m trên các tàu 350 km/h hiện nay, giúp giảm bớt lực cản. Ngoài ra, tổng lực cản của tàu giảm 22% nhờ nhiều thay đổi trong thiết kế như bọc toàn bộ bánh xe và hạ thấp tấm chắn bên dưới toa tàu, giảm tiếp xúc giữa bánh xe với không khí, tương tự phương châm chế tạo xe đua hiệu suất cao. Chiều cao của tàu cũng giảm 20 cm và trọng lượng giảm 50 tấn.

Trong 5 năm qua, các nhà phát triển theo đuổi mục tiêu giảm lực cản với mức độ cải thiện nhỏ nhất 0,1%. Thiết kế mới giúp tàu CR450 tăng tốc đáng kể từ trạng thái đứng yên lên 350 km/h chỉ trong 4 phút 40 giây, nhanh hơn 100 giây so với các tàu Fuxing EMU hiện nay vốn cần 6 phút 20 giây để đạt cùng tốc độ.

Ngành giao thông vận tải Trung Quốc đang tiến nhanh đến mục tiêu di chuyển hành khách hiệu quả và lưu thông hàng hóa liền mạch. Quốc gia này xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc và đường cao tốc lớn nhất thế giới, nằm trong cơ sở hạ tầng giao thông tích hợp hiện có tổng chiều dài hơn 6 triệu km.

Theo Chosun, dự án CR450 ra đời như một sáng kiến quan trọng vào năm 2021 và mang lại kết quả đột phá. Nguyên mẫu của tàu thiết lập một loạt kỷ lục thế giới mới trong các cuộc thử nghiệm, bao gồm tốc độ tối đa 453 km/h và tốc độ tương đối 896 km/h.

Trong số những tàu đang hoạt động thương mại, tàu đệm từ Thượng Hải, chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ 460 km/h. Đối với tàu chạy trên đường ray, Fuxing CR400 của Trung Quốc là con tàu nhanh nhất hiện nay với tốc độ tối đa 350 km/h. Tàu TGV của Pháp và Shinkansen của Nhật Bản đứng thứ hai với mức 320 km/h, và KTX-Sancheon của Hàn Quốc đạt tốc độ tối đa 305 km/h.

Trong năm tới, CR450 sẽ cần vượt qua một cuộc thử nghiệm toàn diện trong điều kiện tương tự hoạt động thương mại thực tế trên tuyến Thành Đô - Trùng Khánh. Mục tiêu của nhà chức trách Trung Quốc là bắt đầu dịch vụ thương mại trong năm 2026.

