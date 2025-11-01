Tàu Trung Quốc chở phi hành gia trẻ nhất lên trạm Thiên Cung

Tàu Thần Châu 21 phóng từ sa mạc Gobi đang bay tới trạm Thiên Cung trên quỹ đạo Trái Đất, chở phi hành gia trẻ nhất của Trung Quốc và chuột thí nghiệm.

Tên lửa Trường Chinh 2F chở tàu Thần Châu 21 cất cánh hôm 31/10. Ảnh: CCTV

Theo Space, tên lửa Trường Chinh 2F đưa tàu vũ trụ Thần Châu 21 cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở đông bắc Trung Quốc vào 23h44 ngày 31/10 giờ địa phương (22h44 cùng ngày giờ Hà Nội). Dự kiến tàu vũ trụ sẽ ghép nối với cổng trước của module lõi Thiên Hòa thuộc trạm vũ trụ Thiên Cung khoảng 3,5 giờ sau khi cất cánh, sử dụng chế độ gặp nhanh tự động giúp tiết kiệm 3 giờ so với nhiệm vụ Thần Châu 20.

Tàu Thần Châu 21 chở chỉ huy Zhang Lu (48 tuổi) từng tham gia nhiệm vụ Thần Châu 15 năm 2022 cùng hai phi hành gia mới là Wu Fei và Zhang Hongzhang được chọn từ lứa phi hành gia thứ 3 của Trung Quốc tuyển năm 2020. Ở tuổi 32, Wu là thành viên trẻ nhất trong đội phi hành gia Trung Quốc, làm kỹ sư ở Học viện Công nghệ vũ trụ (CAST). Zhang (39 tuổi), chuyên gia hàng hóa trên tàu, là nhà nghiên cứu ở Viện Vật lý hóa học Đại Liên thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS). Zhang Lu và đồng nghiệp sẽ gặp gỡ chỉ huy Chen Dong của nhiệm vụ Thần Châu 20 và hai thành viên khác là Chen Zhongrui và Wang Jie trên trạm Thiên Cung. Chen Dong gần đây trở thành phi hành gia Trung Quốc đầu tiên trải qua 400 ngày trên quỹ đạo, nhưng ông và đồng nghiệp sẽ sớm rời khỏi trạm Thiên Cung để trở về Trái Đất vào ngày 3/11.

Tàu Thần Châu 21 mang theo 6 mẫu loại mẫu vật thí nghiệm và 4 con chuột đen dành cho thí thử nghiệm sinh sản ở quỹ đạo thấp của Trái Đất. Theo lịch trình, tàu chở hàng tự động Thiên Châu 10 cũng sẽ bay đến trạm Thiên Cung trong thời gian hoạt động 6 tháng của nhiệm vụ Thần Châu 21.

Tàu Thần Châu hơi lớn hơn một chút so với tàu chở phi hành gia Soyuz của Nga. Trung Quốc đang phát triển tàu vũ trụ chở người Mộng Châu không chỉ tái sử dụng một phần mà còn có khả năng đưa phi hành gia đến Mặt Trăng. Tính đến nay, Trung Quốc đã phóng 16 nhiệm vụ có người lái. Thần Châu 21 là chuyến bay thứ 10 chở phi hành gia lên trạm Thiên Cung và thứ 7 từ khi hoàn thành trạm cuối năm 2022.

Mục tiêu của Trung Quốc là biến trạm Thiên Cung với kích thước bằng 20% Trạm Vũ trụ Quốc tế thành nơi có người ở thường xuyên trong ít nhất một thập kỷ. Nước này cũng dự định mở rộng trạm vũ trụ với các module mới và mở cửa cho hoạt động thương mại.

An Khang (Theo Space)