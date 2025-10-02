Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) hôm 1/10 công bố bức ảnh ấn tượng của tàu thăm dò Thiên Vấn 2 chụp cùng Trái Đất trong hành trình bay vào không gian sâu.

Tàu thăm dò Trung Quốc selfie cùng Trái Đất Tàu Thiên Vấn 2 chụp ảnh với Trái Đất ở phía xa trong hành trình bay tới tiểu hành tinh 2016HO3. Video: CCTV

Bức ảnh mới chụp từ camera theo dõi gắn trên cánh tay robot của tàu thăm dò có hình lá cờ đỏ của Trung Quốc và khoang hồi quyển màu trắng với Trái Đất màu xanh ở phía xa. Theo CNSA, tàu Thiên Vấn 2 đang bay cách Trái Đất khoảng 43 triệu km và cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 45 triệu km. Tính đến nay, tàu Thiên Vấn 2 đã ở trên quỹ đạo 125 ngày.

Tàu thăm dò thực hiện thành công hàng loạt thử nghiệm trong quỹ đạo bao gồm triển khai thiết bị lấy mẫu và tự kiểm tra các thiết bị điện tử. Tất cả hệ thống được báo cáo hoạt động bình thường trong khi thiết bị trên tàu bắt đầu thu thập dữ liệu khoa học quý giá về môi trường không gian.

Trung Quốc phóng nhiệm vụ lấy mẫu tiểu hành tinh đầu tiên mang tên Thiên Vấn 2 vào ngày 29/5 trong nỗ lực làm sáng tỏ quá trình hình thành và tiến hóa của tiểu hành tinh và hệ Mặt Trời thuở sơ khai. Nhiệm vụ này nhắm tới hoàn thành nhiều mục tiêu trong một thập kỷ bao gồm thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh gần Trái Đất 2016HO3 và khám phá sao chổi ở vành đai chính 311P xa hơn Trái Đất so với Sao Hỏa.

Dự kiến tàu Thiên Vấn 2 sẽ đưa mẫu vật tiểu hành tinh về Trái Đất vào năm 2027. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới thực hiện được kỳ tích này sau Nhật Bản và Mỹ. Nhiệm vụ Thiên Vấn 2 là ví dụ mới nhất về thành tựu không gian của Trung Quốc trong những năm gần đây, ngoài nhiệm vụ đưa mẫu vật từ mặt gần và xa của Mặt Trăng trở về, phóng thành công nhiệm vụ thăm dò Sao Hỏa, vận hành trạm vũ trụ Thiên Cung trên quỹ đạo và tiến tới kế hoạch đưa con người lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030.

An Khang (Theo Friends of NASA, CGTN, CCTV)