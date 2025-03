MỹTàu Dragon của SpaceX hạ cánh thành công ngoài khơi Florida, đưa 4 phi hành gia trở về Trái Đất an toàn.

Tàu SpaceX chở phi hành gia mắc kẹt về Trái Đất Tàu Dragon được đưa lên tàu thu hồi của SpaceX. Video: NASA

Hai phi hành gia Mỹ Sunita "Suni" Williams và Butch Wilmore quay trở về Trái Đất cùng với đồng nghiệp Nick Hague và Aleksandr Gorbunov trên tàu Dragon "Freedom" của SpaceX. 4 thành viên của nhiệm vụ Crew-9 hạ cánh an toàn vào 17h57 ngày 18/3 giờ địa phương (4h57 ngày 19/3 giờ Hà Nội) ở ngoài khơi Tallahassee, Florida ở vịnh Mexico, theo Space.

Williams và Wilmore là phi hành đoàn đầu tiên bay trên tàu CST-100 Starliner của Boeing. Tuy nhiên, sau khi khoang tàu gặp vấn đề về lực đẩy, NASA buộc phải để tàu bay từ trạm ISS về mà không chở người. Nhiệm vụ 12 ngày của Williams và Wilmore kéo dài thành 9,5 tháng. Hạ cánh cùng với họ hôm 18/3 là phi hành gia NASA Nick Hague và Aleksandr Gorbunov của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos. Hague và Gorbunov phóng trên tàu Crew Dragon "Freedom" của SpaceX hồi tháng 9 năm ngoái.

Các tàu của SpaceX đã nhanh chóng tới nơi để bảo đảm an toàn cho Dragon khi khoang tàu hạ thấp dần bằng 3 chiếc dù lớn. Sau khi lên tàu thu hồi, Hague, Gorbunov, Wilmore và Williams được đưa ra khỏi khoang tàu Dragon và kiểm tra y tế sơ bộ trước khi bay bằng trực thăng vào bờ. Từ đó, 4 phi hành gia được chở tới sân bay Ellington Field ở Houston. Theo quy định, họ sẽ ở lại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA vài ngày cho tới khi được các chuyên gia cho phép trở về nhà.

Tháng 6/2024, khi chở Williams và Wimore lên trạm ISS, tàu Starliner mang tên "Calypso" bị rò rỉ heli và gặp vấn đề do động cơ đẩy bị quá nhiệt. Sau khi kiểm tra cả trước và sau quá trình ghép nối, các kỹ sư Boeing cho rằng hai phi hành gia có thể hạ cánh an toàn bằng tàu Starliner nhưng theo quản lý nhiệm vụ bên phía NASA đây là rủi ro quá lớn. Hôm 7/9/2024, Starliner quay trở về Trái Đất với khoang tàu trống và hạ cánh ở cảng vũ trụ White Sands tại New Mexico.

Williams và Wilmore gia nhập phi hành đoàn Expedition 72 trên trạm, trong đó Williams là chỉ huy. Cùng với các đồng nghiệp khác, bao gồm Hague và Gorbunov, họ đã tiến hành hàng trăm thí nghiệm khoa học, bảo dưỡng hệ thống trên trạm ISS, chào đón 8 phương tiện ghé thăm và thực hiện 3 chuyến đi bộ không gian.

Nhiệm vụ phóng trên tàu Starliner và hạ cánh bằng tàu Dragon đánh dấu chuyến bay thứ ba vào vũ trụ của Williams và Wilmore. Trong nhiệm vụ này, hai phi hành gia đã bay tổng cộng 195.289.857 km, hoàn thành 4.576 chuyến vòng quanh Trái Đất trong 286 ngày. Tính đến nay, Williams đã trải qua 608 ngày trong vũ trụ trong suốt sự nghiệp, chỉ xếp sau phi hành gia người Mỹ Peggy Whitson với 675 ngày. Wilmore đã ở ngoài không gian 464 ngày sau 3 nhiệm vụ.

Hague và Gorbunov đã bay 116.764.215 km trong khi quay quanh Trái Đất 2.736 lần sau tổng cộng 171 ngày trong vũ trụ. Đây là chuyến bay thứ 3 của Hague với tổng thời gian ở ngoài không gian là 373 ngày.

An Khang (Theo Space)