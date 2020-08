Tàu SpaceX chở phi hành gia hạ cánh thành công trên biển

MỹTàu vũ trụ Crew Dragon hay Endeavour chở phi hành gia NASA Bob Behnken và Doug Hurley hạ cánh ngoài khơi Pensacola, Florida, Mỹ, lúc 1h48 ngày 3/8 theo giờ Hà Nội.

Đội thu hồi tới đón tàu Endeavour. Ảnh: NASA.

Tàu thu hồi GO Navigator của SpaceX tới chỗ Endeavour và kéo khoang tàu lên boong không lâu sau cú hạ cánh. Sau một loạt kiểm tra, đội hỗ trợ mở cửa tàu Endeavour và bắt đầu đánh giá sức khỏe của Behknen và Hurley.

Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ của Mỹ hạ cánh trên biển trong hơn 4 thập kỷ qua. Lần đáp xuống biển gần đây nhất là tháng 7/1975, khi phi hành gia NASA Tom Stafford, Vance Brand và Deke Slayton kết thúc dự án thử nghiệm Apollo-Soyuz Test Project bằng cách hạ cánh giữa Thái Bình Dương.

Nhiệm vụ Demo-2 bắt đầu hôm 30/5. Tên lửa Falcon 9 của SpaceX chở Endeavour từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, bắt đầu hành trình dài một ngày lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Đó là chuyến bay có người lái đầu tiên lên quỹ đạo phóng từ đất Mỹ sau khi tàu con thoi ngừng hoạt động vào tháng 7/2011. Từ sau đó, Mỹ phụ thuộc vào tên lửa Soyuz của Nga để đưa phi hành gia lên ISS với chi phí khoảng 90 triệu USD mỗi ghế.

Demo-2 là chuyến bay thử nghiệm cuối cùng trước khi SpaceX thực hiện những chuyến bay định kỳ chở người lên quỹ đạo theo hợp đồng hàng tỷ USD với NASA. Theo NASA, các chuyên gia sẽ cần kiểm tra dữ liệu và hiệu suất của tàu vũ trụ trong suốt chuyến bay thử nghiệm để goàn thành chứng nhận hệ thống cho chương trình Commercial Crew. Quá trình chứng nhận sẽ kéo dài khoảng 6 tuần.

Demo-2 diễn ra rất trôi chảy, từ khi cất cánh tới khi hạ cánh, theo Benji Reed, giám đốc quản lý nhiệm vụ chở người của SpaceX. Hoạt động phóng tàu biến đổi lượng lớn năng lượng hóa học thành động lượng trong khi quá trình hạ cánh phải biến đổi an toàn động lượng thành nhiệt khi Endeavour lao qua khi quyển Trái Đất, Reisman, a professor of astronautics practice at the University of Southern California.

Nếu việc chứng nhận diễn ra thuận lợi, SpaceX sẽ thực hiện nhiệm vụ chở người chính thức đầu tiên mang tên Crew-1 vào cuối tháng 9, đưa 3 phi hành gia Mỹ Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker cùng phi hành gia người Nhật Soichi Noguchi lên ISS.

An Khang (Theo Space)