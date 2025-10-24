Tàu rải dây cáp lớn nhất thế giới

BỉCông ty xây dựng hàng hải Fleeming Jenkin ra mắt tàu rải cáp lớn và tiên tiến nhất thế giới có khả năng chở và lắp đặt 28.000 tấn dây cáp.

Tàu rải cáp Fleeming Jenkin của công ty Jan De Nul. Ảnh: Vessel Finder

Theo Interesting Engineering, công ty Jan De Nul có trụ sở tại thành phố Aalst, Bỉ, thông báo tàu rải cáp (CLV) cỡ siêu lớn đầu tiên mang tên Fleeming Jenkin của họ đã hoàn thiện tại xưởng đóng tàu CMHI Haimen ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 21/10. Con tàu có khả năng chở 28.000 tấn dây cáp, biến nó thành tàu lớn nhất thuộc loại này tính đến nay. Tàu Fleeming Jenkin được thiết kế để rải cáp dưới biển cho các trang trại điện gió ngoài khơi có công suất lớn và kết nối với lưới điện. Dự kiến con tàu sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của châu Âu sang truyền tải điện sạch quy mô lớn.

Khi đi vào hoạt động năm 2026, tàu Fleeming Jenkin sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên trong chương trình 2GW của nhà điều hành lưới điện Hà Lan - Đức TenneT. Chương trình này giới thiệu một thế hệ mạng lưới kết nối ngoài khơi mới có khả năng truyền tải lên đến 2 gigawatt (GW) điện mỗi đường truyền, gấp hơn hai lần so với các hệ thống hiện nay.

Fleeming Jenkin sẽ lắp đặt hơn 2.800 km đường dây cáp dưới biển qua khoảng cách hơn 700 km trên Biển Bắc, giúp kết nối các trang trại điện gió ngoài khơi với đất liền và củng cố mạng lưới năng lượng tái tạo của châu Âu.

Theo Wouter Vermeersch, giám đốc cáp dưới biển và năng lượng ngoài khơi của Jan De Nul, toàn bộ con tàu và công nghệ tích hợp trên tàu đều do đội ngũ chuyên gia của công ty chế tạo. Con tàu có 3 băng chuyền cáp lớn, hai trong số đó được đặt trên boong và một ở dưới. Nó có thể đặt đồng thời tới bốn dây cáp và xử lý sức căng lên đến 150 tấn, tương đương trọng lượng của tượng Nữ thần Tự do, đồng thời lắp đặt ở độ sâu gần 3.000 m.

Được phân loại là tàu phát thải cực thấp (ULEv), tàu rải cáp mới có hệ thống xả kép loại bỏ tới 99% khí thải hạt nano. Ngoài ra, nhà máy điện hybrid của tàu tích hợp pin 2,5 megawatt-giờ (MWh) với các máy phát điện có khả năng chạy bằng nhiên liệu sinh học và methanol xanh, giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon dioxide (CO2) và nitơ oxit (NOx).

"Fleeming Jenkin và tàu song sinh của nó, William Thomson, là những tàu tốt nhất trên thị trường để lắp đặt dây cáp kết nối giữa các lưới điện qua khoảng cách dài hơn", Vermeersch cho biết. "Những kết nối này đóng vai trò chủ chốt để xây dựng mạng lưới năng lượng tái tạo đáng tin cậy".

Theo Mạng lưới các nhà điều hành hệ thống truyền tải điện châu Âu, ước tính cần khoảng 464 tỷ USD vào năm 2050 để phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải năng lượng ngoài khơi của châu Âu. Tàu Fleeming Jenkin sẽ là phương tiện thiết yếu nhằm thúc đẩy nỗ lực này.

An Khang (Theo Interesting Engineering)