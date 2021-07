Đoàn tàu nổi tự lái mà SpaceX dùng để đón tầng tái sử dụng của các tên lửa chào đón con tàu thứ ba mang tên “A Shortfall of Gravitas”.

Tàu nổi đón tên lửa mới nhất của SpaceX Tàu A Shortfall of Gravitas chạy trên biển. Video: Elon Musk.

Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk hé lộ bãi đáp tên lửa nổi trên biển mới nhất trong bài đăng hôm 9/7 trên mạng xã hội Twitter. Mẫu tàu nổi tự lái mới của SpaceX có tên "A Shortfall of Gravitas" (ASOG). Con tàu vận hành tự động hoàn toàn, không cần tàu kéo trên Đại Tây Dương, gần cơ sở phóng gần đó của SpaceX là Trung tâm vũ trụ Kennedy tại Florida.

ASOG sẽ đi vào hoạt động ở Florida để hỗ trợ phóng tên lửa Falcon Heavy và Falcon 9, thường dùng để đưa vệ tinh băng tần rộng Starlink lên quỹ đạo, hoặc chở phi hành gia NASA và hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, cùng với nhiều yêu cầu chở hàng khác. Các đợt phóng tiếp theo của SpaceX là phóng vệ tinh Starlink trong tháng 7 từ Cơ sở không quân Vandenberg ở California và nhiệm vụ chở hàng lên ISS CRS-23 từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida hôm 18/8.

ASOG sẽ thay thế vai trò của tàu drone Of Course I Still Love You đã hoạt động lâu, trợ giúp phóng tên lửa từ Đại Tây Dương từ năm 2015. Trong tháng 7, con tàu được chuyển tới vùng ven biển Thái Bình Dương trong hành trình kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 10/6. SpaceX đang tăng cường phóng vệ tinh Starlink ở California, do đó cần nhiều tàu nổi hỗ trợ hơn để đón tầng tái sử dụng của tên lửa.

Trong khi đó, ASOG sẽ hoạt động ở Đại Tây Dương cùng với tàu nổi khác là "Just Read the Instructions" (JRTI), được chuyển từ cảng Canaveral tới cảng Los Angeles năm 2019. Có vẻ như hai tàu nổi sẽ phối hợp với nhau để đón động cơ đẩy phụ tái sử dụng trong những đợt phóng sắp tới.

Giống như hai tàu nổi còn lại, ASOG được đặt tên theo tác phẩm của nhà văn khoa học viễn tưởng Iain M. Banks. ASOG đi vào hoạt động trong lúc SpaceX đang tăng cường phát triển loạt nguyên mẫu Starship có thể là nòng cốt trong chương trình đưa người tới sao Hỏa của công ty. SpaceX hy vọng có thể tiến hành thử nghiệm bay lên quỹ đạo với tàu Starship trong tháng 7, nhưng công ty phải chờ giấy phép từ Cục quản lý Hàng không Liên bang Mỹ.

An Khang (Theo Space)