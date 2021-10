Tàu ngầm điện có thể 'bơi' cùng cá heo mũi chai

Hà LanTàu ngầm Super Sub trang bị pin 62 kWh, di chuyển với vận tốc 14,8 km/h và hoạt động được 8 tiếng liên tục.

Tàu ngầm Super Sub giúp hành khách quan sát sinh vật biển. Ảnh: U-Boat Worx

Công ty Hà Lan U-Boat Worx giới thiệu mẫu tàu ngầm chạy bằng điện Super Sub với vận tốc cao và khả năng di chuyển linh hoạt, có thể "bơi" cùng những sinh vật biển lớn, New Atlas hôm 25/10 đưa tin. Super Sub nhanh gấp gần ba lần so với các tàu ngầm cá nhân trung bình.

Di chuyển dưới nước không phải việc dễ dàng. Hầu hết tàu ngầm điện cá nhân đều di chuyển tương đối thong thả. Ví dụ, tàu ngầm Triton 3300/6 di chuyển với vận tốc chỉ 5,5 km/h, tàu DeepFlight Dragon với kiểu dáng giống xe F1 cũng chỉ đạt vận tốc 7,4 km/h.

Super Sub có thể di chuyển với vận tốc 14,8 km/h, nhanh hơn vận tốc bơi bình thường của cá heo mũi chai - từ 5,04 km/h đến 11,19 km/h. Tuy nhiên, vận tốc tối đa của cá heo mũi chai vẫn cao hơn nhiều, có thể đạt 40,38 km/h và chỉ duy trì được trong thời gian ngắn, theo Sea World. Cá mập trắng cũng có thể đạt vận tốc gấp ba lần Super Sub.

Super Sub nặng 9 tấn, dài 5,3 m, rộng 3,1 m và cao 2,3 m. Con tàu trang bị hệ thống đẩy 60 kW và có thiết kế thủy động lực học. Bộ pin 62 kWh đủ cho tàu hoạt động 8 tiếng dưới nước trước khi cần sạc lại. Một điểm hạn chế của nó là chỉ lặn sâu được 300 m.

Con tàu có thể chở ba người gồm hai hành khách và một người lái. Super Sub cũng trang bị hệ thống duy trì sự sống trong ít nhất 96 tiếng nếu xảy ra sự cố. Hệ thống này gồm nguồn cung oxy và máy lọc CO2 để lọc khí, pin khẩn cấp dùng cho việc theo dõi hệ thống hỗ trợ sự sống, liên lạc với mặt đất và chiếu sáng, thức ăn, nước uống.

Mẫu Super Sub đầu tiên đã được bán và dự kiến giao hàng vào năm 2023. U-Boat Worx cho biết, mẫu tàu này là một phần cốt lõi trong danh mục tàu ngầm của công ty và sẽ có những mẫu tiếp theo ra đời dựa trên đó. U-Boat Worx hiện chưa tiết lộ thông tin về giá thành.

Thu Thảo (Theo New Atlas)