Tàu Nga chở 60.000 tấn khí đốt trôi dạt trên biển sau khi trúng UAV

Tàu chở khí hóa lỏng của Nga bốc cháy sau khi bị UAV tấn công, buộc thủy thủ đoàn sơ tán, khiến con tàu trôi dạt vô định trên Địa Trung Hải.

Giới chức hàng hải châu Âu đang cảnh báo tàu thuyền tránh xa con tàu mang tên Arctic Metagaz, treo cờ Nga, trôi dạt nhiều ngày sau khi bị máy bay không người lái (UAV) tấn công trên Địa Trung Hải.

Theo trang Vessel Finder, con tàu dài 277 m này rời cảng Murmansk ở vùng Bắc Cực của Nga, chở theo khoảng 900 tấn dầu diesel, hơn 60.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên đường tới Ai Cập. Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/3 cho hay tàu Arctic Metagaz bị UAV đánh trúng tại vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, cách Malta khoảng 168 hải lý về phía đông nam.

Toàn bộ 30 thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu lên xuồng cứu sinh sau khi hỏa hoạn bùng phát, trong đó có người bị bỏng. Họ được lực lượng cảnh sát biển Libya phối hợp với đại sứ quán Nga tại Libya giải cứu và đưa tới Benghazi.

Con tàu từ đó trôi dạt vô định trên biển. Hình ảnh từ trên không cho thấy con tàu bị cháy phần đuôi và mũi, nghiêng về một bên, mạn trái rách toạc, nhưng khoang chứa LNG dường như còn nguyên vẹn.

Tàu Arctic Metagaz trôi dạt trên biển Địa Trung Hải, ngày 15/3. Ảnh: AFP

Bộ Giao thông Vận tải Nga cáo buộc hải quân Ukraine đứng sau vụ tấn công. Kiev chưa bình luận về sự việc này.

Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là "hành động khủng bố". "Đáng chú ý là vụ tấn công xảy ra gần bờ biển của một nước thành viên EU, nhưng đến nay chưa quốc gia châu Âu nào lên án sự việc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Sự cố xảy ra trên vùng biển quốc tế, song Italy đang lo ngại gió đổi hướng có thể đẩy con tàu tiến sát lãnh hải nước này.

Phần đuôi và khoang lái tàu Arctic Metagaz bị cháy nghiêm trọng, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán. Ảnh: AFP

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết trong cuộc họp đặc biệt hồi cuối tuần trước, các bộ trưởng khuyến nghị Thủ tướng Italy Giorgia Meloni không cho phép kéo con tàu vào cảng nước này vì không thể đảm bảo an toàn, mô tả Arctic Metagaz là "quả bom hẹn giờ chứa đầy khí đốt".

Trong tuyên bố sau cuộc họp, bà Meloni cho biết chính phủ Italy đang duy trì liên lạc với Malta để cùng theo dõi sát tình hình. Hai nước đều đã điều tàu kéo cùng các phương tiện chống tràn dầu, sẵn sàng can thiệp khi cần.

Về nguyên tắc, trách nhiệm lai dắt Arctic Metagaz thuộc về chủ tàu phía Nga là công ty LLC SMP Techmanagement, song giới chức Italy lẫn Malta đều chưa xác nhận đã liên lạc được với doanh nghiệp này.

Vị trí tàu Arctic Metagaz trôi dạt gần Malta và Italy trên biển Địa Trung Hải. Đồ họa: Marine Traffic

Đức Trung (Theo CNN, RT, Corriere della Sera)