Tàu NASA gọi về Trái Đất từ khoảng cách 351 triệu km

Hệ thống Deep Space Optical Communications (DSOC) của NASA trên tàu Psyche hoàn thành lượt thử nghiệm thứ 65, trao đổi thành công tín hiệu laser qua khoảng cách 351 triệu km, vượt qua mọi mục tiêu kỹ thuật sau hai năm vận hành.

Mô phỏng tàu Psyche bay tới tiểu hành tinh cùng tên. Ảnh: Caltech

Space hôm 23/9 đưa tin công nghệ chùm tia laser của NASA mang đến giải pháp mới đầy hứa hẹn để giữ liên lạc với các phi hành gia và tàu vũ trụ đang khám phá không gian sâu, bao gồm nhiệm vụ tương lai đến Sao Hỏa.

Trong quá trình hoạt động, DSOC 65 lần truyền tín hiệu giữa Trái Đất và tàu Psyche khi bay tới về tiểu hành tinh cùng tên. Hệ thống mã hóa dữ liệu thành các xung ánh sáng laser, biến đổi thông tin kỹ thuật số thành dòng photon có thể di chuyển hàng triệu kilomet, đánh dấu thay đổi đáng kể từ tần số vô tuyến mà Mạng Không gian Sâu của NASA sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Một máy laser công suất cao tại Cơ sở Table Mountain của NASA ở California giúp bộ thu phát của Psyche khóa tín hiệu và hướng chùm laser trở lại kính viễn vọng mặt đất, nơi những máy dò cực nhạy phát hiện ánh sáng yếu. Hệ thống giải mã tiên tiến sau đó tái tạo lại dữ liệu gốc, giúp nhận thông tin gửi từ khoảng cách tương đương quãng đường đến Sao Hỏa với độ chính xác vượt trội. Trong các thử nghiệm, DSOC truyền lượng dữ liệu lên tới 13,6 terabit, vượt xa dự kiến.

DSOC đạt cột mốc quan trọng vào ngày 11/12/2023, chỉ hai tháng sau khi phóng, khi nó truyền một video độ nét siêu cao từ khoảng cách 30,6 triệu km ở tốc độ 267 megabit/giây, nhanh hơn nhiều kết nối Internet gia đình. Gần một năm sau, vào ngày 3/12/2024, hệ thống thiết lập tiêu chuẩn mới bằng cách truyền dữ liệu từ khoảng cách 494 triệu km, xa hơn khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Sao Hỏa.

Chuyển động liên tục của Trái Đất và Psyche đòi hỏi độ chính xác cực cao trong việc hướng tia laser vào bộ thu tín hiệu trên mặt đất và thách thức này càng trở nên khó khăn hơn do thời tiết xấu và cháy rừng ở miền Nam California. Để giúp vượt qua trở ngại, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một ăng-ten vô tuyến - quang học lai tại Tổ hợp liên lạc không gian sâu Goldstone để kiểm tra những cách thu tín hiệu mới.

An Khang (Theo Space)