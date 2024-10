Tàu Mỹ trở thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới

Từng là tàu chở khách lớn nhất Mỹ, SS United States có thể được đánh chìm làm rạn san hô nhân tạo, mang lại lợi ích kinh tế, môi trường.

Tàu chở khách SS United States. Ảnh: SS United States Conservancy

SS United States, tàu chở khách mang tính lịch sử và từng là một biểu tượng xa xỉ của Mỹ, có thể sẽ sớm "an nghỉ" dưới đáy vịnh Mexico, Interesting Engineering hôm 2/10 đưa tin. Hạt Okaloosa, bang Florida, đã ký thỏa thuận sơ bộ để đánh chìm con tàu và biến nó thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Được chế tạo vào năm 1952, SS United States dài khoảng 300 m, dài hơn Titanic 30 m và từng là tàu chở khách lớn nhất ở Mỹ. Nó lập kỷ lục với tốc độ đáng kinh ngạc và gây ấn tượng khi vượt Đại Tây Dương ngay trong chuyến đi biển đầu tiên.

SS United States do kiến trúc sư hải quân nổi tiếng William Francis Gibbs thiết kế và được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến nhất thời đó. Chính phủ Mỹ đã tài trợ mạnh tay cho quá trình đóng tàu với ý định chuyển đổi nó thành tàu vận tải quân sự nếu cần. Các đặc điểm tốc độ và tính an toàn cao của SS United States chịu ảnh hưởng từ thiết kế tàu quân sự. Đây cũng là một trong những tàu an toàn và nhanh nhất thời đó. Hoàn toàn không có gỗ trong các khu vực hành khách do Gibbs lo ngại về nguy cơ cháy nổ.

Sự phát triển của ngành hàng không và nhiều yếu tố khác dẫn đến việc SS United States "nghỉ hưu" vào năm 1969, chỉ sau 17 năm phục vụ. Một số chủ sở hữu đã cố gắng chuyển đổi con tàu thành bảo tàng hoặc điểm thu hút du lịch nhưng không thành công. Kết quả là nó bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ.

Hiện tại, giải pháp đề xuất là đánh chìm SS United States, biến nó thành rạn san hô nhân tạo ngoài khơi bờ biển Florida. Giải pháp này được coi là cơ hội để bảo tồn con tàu, đồng thời mang lại lợi ích cho môi trường và kinh tế địa phương. Sau khi chìm xuống nước, SS United States sẽ gia nhập mạng lưới hơn 500 rạn san hô nhân tạo trong khu vực.

Vai trò mới của SS United States sẽ là một điểm thu hút lặn biển và câu cá, có thể đem về hàng triệu USD mỗi năm cho ngành du lịch địa phương. Ngoài tiềm năng kinh tế, việc chuyển đổi tàu thành rạn san hô còn có lợi cho sinh vật biển. Các rạn san hô nhân tạo cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài, gia tăng đa dạng sinh học và nâng cao sức khỏe tổng thể của hệ sinh thái biển.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)