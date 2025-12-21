Tàu lượn gặp sự cố, khách bị treo lơ lửng 30 phút

MỹHai khách tại một công viên giải trí ở Texas bị kẹt hơn 30 phút ở độ cao trên 30 m khi tàu lượn siêu tốc gặp sự cố.

Tàu lượn Circuit Breaker do công ty Circuit of the Americas vận hành tại công viên giải trí COTALAND gần thành phố Austin, bang Texas, tối 17/12 bất ngờ dừng lại ngay ở đoạn dốc đầu tiên, khiến hai hành khách Matthew Cantu, 24 tuổi, và Nicholas Sanchez, 20 tuổi, bị treo lơ lửng ở góc 90 độ, Fox News ngày 20/12 đưa tin.

Theo thông tin từ hai hành khách gặp sự cố, trong hơn 30 phút kể từ khi tàu dừng, họ "không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật rõ ràng nào", trong khi các nhân chứng nói rằng nhân viên đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn về nguyên nhân tàu dừng, như hành khách "chưa thắt dây an toàn đúng cách".

Đường ray tàu lượn Circuit Breaker tại công viên giải trí COTALAND ở Texas, Mỹ. Ảnh: Fox News

"Một cảm biến đã kích hoạt khiến tàu lượn bị dừng lại", Circuit of the Americas cho biết trong một tuyên bố. "Sự cố đã được giải quyết và chuyến đi tiếp tục mà không gặp vấn đề gì".

"Cũng như mọi trò chơi cảm giác mạnh khác, việc tạm dừng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Chúng tôi rất tiếc về những bất tiện và rất vui vì trong 25.000 người từng đi tàu lượn, chỉ có hai người có được 'huy hiệu dũng cảm' này", công ty cho biết thêm.

Circuit Breaker là tàu lượn "nghiêng" đầu tiên tại Texas, với đường ray nghiêng 90 độ để tạo ra cú rơi gần như thẳng đứng trong suốt hành trình. Theo KVUE-TV, tàu lượn này mở cửa chạy thử vào tháng 10 và sẽ đi vào hoạt động từ năm sau.

Dịch vụ cấp cứu hạt Austin-Travis có mặt tại hiện trường vào khoảng 22h để kiểm tra sức khỏe cho một trong hai hành khách, nhưng người này từ chối chăm sóc y tế.

Một tàu lượn nghiêng khác mang tên Siren's Curse tại công viên Cedar Point thuộc bang Ohio cũng gặp sự cố tương tự nhiều lần kể từ khi mở cửa vào mùa hè năm nay.

Vũ Hoàng (Theo Fox News, AFP, Reuters)