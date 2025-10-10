Tàu lượn dưới nước tự động sẽ bơi vòng quanh thế giới

MỹTàu lượn robot Redwing lớn ngang một chiếc ván lướt sóng bắt đầu hành trình 5 năm vòng quanh thế giới từ ngày 11/10, phỏng theo chuyến đi của nhà thám hiểm nổi tiếng Ferdinand Magellan.

Tàu lượn Redwing trong một buổi thử nghiệm. Ảnh: Teledyne Marine

Theo New Scientist, mẫu tàu lượn robot nhỏ mang tên Redwing đang chuẩn bị thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới lần đầu tiên. Công ty Teledyne Marine và Đại học Rutgers ở New Brunswick, bang New Jersey, Mỹ, sẽ hạ thủy tàu lượn dưới nước Redwing trong nhiệm vụ Sentinel từ đảo Martha’s Vineyard ở bang Massachusetts vào ngày 11/10.

Thay vì sử dụng cánh quạt, tàu lượn có động cơ nổi, piston chứa khí giúp thay đổi độ nổi tổng thể của tàu. Một motor điện đẩy piston để làm tàu lượn nặng hơn nước và từ từ chìm xuống, trượt dần xuống dưới theo góc nông. Khi lặn tới độ sâu khoảng 1.000 m, piston được kéo ra và tàu lượn lướt lên trên. Kết quả là phương tiện di chuyển ở tốc độ chậm và ổn định theo quỹ đạo hình răng cưa. Động cơ đẩy phụ trợ có thể được sử dụng khi cần thiết.

Theo Shea Quinn, người chỉ đạo nhiệm vụ Sentinel ở công ty Shea Quinn, Redwing sẽ lướt theo dòng hải lưu, di chuyển với tốc độ trung bình gần 1,4 km/h. Với chiều dài 2,57 m, Redwing có kích thước tương đương chiếc ván lướt sóng và nặng 171 kg. Trong khi những mẫu tàu lượn trước đây từng thực hiện nhiệm vụ kéo dài hàng tháng, thân tàu của Redwing chứa đầy pin, giúp nó hoạt động bền hơn.

Redwing sẽ di chuyển đơn độc trong 5 năm và được theo dõi bởi các kỹ sư từ Teledyne Webb Research và sinh viên ở Đại học Rutgers khi nó nổi lên và liên lạc qua vệ tinh. Trung tâm điều khiển sẽ điều chỉnh hướng đi của tàu lượn hai lần một ngày để giữ nó bơi đúng lộ trình dự kiến. Trong hành trình kéo dài này, con tàu có thể cần thay pin một lần giữa chừng.

Redwing sẽ bơi theo hành trình năm 1519-1522 của nhà thám hiểm Ferdinand Magellan, ghé thăm đảo Gran Canaria ngoài khơi tây bắc Châu Phi, Cape Town ở Nam Phi, Tây Australia, New Zealand, quần đảo Falkland ở Nam Đại Tây Dương và Brazil, trước khi quay trở lại Cape Cod, hoàn thành quãng đường khoảng 73.000 km.

Tàu lượn có thể thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu dài hạn mà không cần tàu hỗ trợ đắt đỏ và đóng vai trò quan trọng trong theo dõi dữ liệu để tìm hiểu biến đổi khí hậu. Redwing sẽ thu thập dữ liệu về dòng hải lưu và nhiệt độ biển ở những khu vực ít được biết đến bằng nhiều thiết bị khác nhau.

Các nhiệm vụ tàu lượn trước đây đã vượt qua Đại Tây Dương năm 2009 và Thái Bình Dương năm 2011, bơi dưới thềm băng Ross và nhiều địa điểm khó tiếp cận khác. Theo nhà nghiên cứu Karen Heywood ở Đại học East Anglia, Anh, tàu lượn là công cụ tuyệt vời để thực hiện những phép đo ở khu vực quá nguy hiểm đối với tàu thuyền như giữa cơn bão hoặc trước sông băng đang nứt vỡ. Thay vì thời tiết xấu, mối đe dọa chính với nhiệm vụ lần này là lưới đánh cá và tuyến đường hàng hải.

Ngoài ra, nhà khoa học Alexander Phillips tại Trung tâm Hải dương học Anh cho biết tàu lượn sẽ phải đối mặt với một số mối nguy hiểm khác bao gồm cá mập và hiện tượng bám bẩn sinh học khiến thực vật và tảo tích tụ ở vỏ ngoài của tàu. Hiện tượng bám bẩn sinh học có thể làm tàu lượn không hoạt động được do sự phát triển của sinh vật biển trên bề mặt tàu.

Dữ liệu từ nhiệm vụ Sentinel sẽ được chia sẻ với các trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mục tiêu chính của nhiệm vụ là nhấn mạnh khả năng của tàu lượn và truyền cảm hứng cho những nhiệm vụ tương lai.

An Khang (Theo New Scientist)