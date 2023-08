Tàu hơn 3.000 tấn gãy đôi chưa được trục vớt sau 8 tháng

Quảng NgãiSau hơn 8 tháng bị sóng đánh gãy đôi ở biển Sa Huỳnh, tàu chở gạo Hoàng Gia 46 vẫn chưa được trục vớt, tiềm ẩn nguy hiểm cho các tàu cá và trẻ em địa phương.

Tàu Hoàng Gia 46 bị chìm do vào đá ngầm ở Bình Định, sau đó tiếp tục đi ra phía nam tỉnh Quảng Ngãi thì mắc cạn, sóng đánh vỡ đôi ở cách bờ khoảng 50 m hồi đầu năm. Đến nay tàu vẫn chưa được trục vớt.

Hiện, phần thân tàu lún một phần vào cát, mũi tàu nhô lên, toàn bộ thiết bị bên trong bị tháo dỡ, nước tràn vào làm khoang tàu như một hồ nhân tạo giữa biển. Xác tàu cách bờ khoảng 150 m nên khi thủy triều xuống, nhiều trẻ em tò mò trèo lên tàu, tiềm ẩn nguy hiểm. Chính quyền phải cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân lên tàu Hoàng Gia 46.

"Địa phương mong muốn chủ tàu sớm có phương án trục vớt xác tàu đắm", ông Giã Tấn Tàu, Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh nói và cho biết không chỉ trẻ em, xác tàu gây nguy hiểm cho cả người dân và các tàu cá di chuyển qua lại khu vực này.

Theo Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, sau 4 tháng bị chìm, chủ tàu đã bốc dỡ hàng hoá trên tàu. Tuy nhiên, từ đó đến nay công ty Hoàng Gia vẫn chưa xử lý tài sản chìm đắm dù thời tiết thuận lợi.

"Cảng vụ đã nhiều lần đôn đốc chủ tàu xây dựng phương án và thực hiện trục vớt. Tuy nhiên, phía chủ tàu cho biết đang gặp một số vướng mắc liên quan đến bảo hiểm", ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ nói và cho biết cơ quan này đã đề nghị công ty cử người trông coi tàu, tránh nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm.

Ông Hoàng Văn Tùn, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Gia, chủ sở hữu tàu Hoàng Gia 46, cho biết doanh nghiệp không thể trục vớt nguyên trạng con tàu đắm này, mà chỉ có thể xử lý theo phương án trục vớt từng phần. Mới đây, công ty bảo hiểm đã đồng ý nhận chuyển nhượng xác tàu và sẽ chào thầu để bán. Khi có đơn vị mua xác tàu các bên sẽ tiến hành trục vớt, giải phóng chướng ngại vật tại vùng biển này.

Tám tháng trước, trên hành trình chở hơn 2.700 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng, tàu Hoàng Gia 46, trọng tải 3.090 tấn do ông Nguyễn Duy Tuyên (42 tuổi, ở Hải Phòng) làm thuyền trưởng đã đâm vào bãi đá ngầm dẫn đến thủng đáy, nước tràn vào tàu và bị trôi dạt vào vùng biển Sa Huỳnh. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sa Huỳnh đã có mặt ứng cứu và đưa 11 người trên tàu vào bờ an toàn.

