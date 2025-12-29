Tàu hỏa trật bánh ở Mexico, ít nhất 13 người chết

Đoàn tàu chở 250 người bị trật bánh, một số toa lao xuống hẻm núi ở miền nam Mexico, khiến ít nhất 13 người chết, gần 100 người bị thương.

Đầu máy đoàn tàu Interoceanic chở 241 hành khách bị trật bánh khi đang di chuyển gần thị trấn Nizanda, bang Oaxaca hôm 28/12. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy tàu bị hư hại, một số toa rơi xuống hẻm núi cạnh đường ray.

"98 người bị thương và thật không may, 13 người đã thiệt mạng", giới chức Mexico cho hay. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến đoàn tàu trật bánh.

Tàu trật đường ray lao xuống hẻm núi ở Mexico, ít nhất 13 người chết Hiện trường vụ tàu trật bánh ở bang Oaxaca, miền nam Mexico ngày 28/12. Video: RT

Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico đã mở cuộc điều tra về sự việc.

Tuyến đường sắt này chạy giữa Vịnh Mexico và Thái Bình Dương, được khánh thành năm 2023 dưới thời tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador và chuyên chở cả hành khách lẫn hàng hóa. Tuyến này là một phần của dự án Hành lang Xuyên đại dương rộng lớn hơn.

Lực lượng cứu nạn di chuyển người phụ nữ bị thương trên tàu Interoceanic. Ảnh: AFP

Sáng kiến này nhằm hiện đại hóa tuyến đường sắt băng qua eo đất Tehuantepec, kết nối cảng Salina Cruz trên bờ Thái Bình Dương của Mexico với Coatzacoalcos trên bờ biển Vịnh Mexico. Chính phủ Mexico đã tìm cách phát triển eo đất này thành hành lang thương mại chiến lược, mở rộng các cảng, đường sắt và cơ sở hạ tầng công nghiệp với mục tiêu tạo ra tuyến vận tải có thể cạnh tranh với kênh đào Panama.

Dịch vụ tàu hỏa này cũng nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm mở rộng vận tải đường sắt chở khách và hàng hóa ở miền nam Mexico, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)