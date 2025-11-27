Tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người thiệt mạng

Trung QuốcTàu hỏa chạy thử nghiệm lao vào nhóm công nhân tại nhà ga thành phố Côn Minh, khiến 11 người thiệt mạng.

Tàu thử nghiệm số hiệu 55537, được sử dụng để kiểm tra thiết bị đo địa chấn, rạng sáng nay va chạm với nhóm công nhân bước vào đoạn đường cong trong khu vực ga thị trấn Lạc Dương ở thành phố Côn Minh, khiến 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Cổng vào nhà ga thị trấn Lạc Dương, thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Ảnh: HK01

Sở Đường sắt Côn Minh đã lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức cứu hộ và khắc phục hậu quả. Hoạt động vận tải ở ga đã được khôi phục, trong khi công tác điều trị cho người bị thương và các bước xử lý tiếp theo đang được triển khai.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được điều tra. Giới chức đường sắt thành phố khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn và ổn định cho hoạt động giao thông đường sắt.

* Tiếp tục cập nhật

Thanh Danh (Theo Reuters, The Paper)