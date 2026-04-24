Tàu hỏa dừng khẩn cấp, chờ ôtô rời hành lang an toàn

Hà NộiĐoàn tàu phải phanh khẩn cấp, đợi tài xế xe tải di chuyển xe khỏi hành lang an toàn đường sắt Bắc - Nam. Tài xế sau đó bị phạt 900.000 đồng.

Khoảng 9h30 ngày 24/4, tàu hỏa chạy hướng Văn Điển – Giáp Bát, khi tới khu gian Giáp Bát – Văn Điển thì phải hãm phanh khẩn cấp do phát hiện một ôtô tải biển số Hà Nội đỗ vi phạm khổ giới hạn đường sắt.

Cán bộ, nhân viên trên tàu sau đó phải đi tìm tài xế để yêu cầu di chuyển xe ra khỏi hành lang an toàn.

Chiều cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) mời tài xế xe tải làm việc và lập biên bản phạt 900.000 đồng lỗi đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Tàu phải dừng khẩn cấp để chờ tài xế rời xe khỏi hành lang an toàn. Ảnh: Xuân Hoa

Thời gian qua lực lượng CSGT toàn quốc liên tiếp ra quân tổng kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, với hàng loạt trường hợp cố tình vi phạm đã bị xử lý.

Trong ngày 23/4, cảnh sát xử phạt 89 trường hợp vi phạm. Trong đó, Hà Nội và Khánh Hòa ghi nhận 17 trường hợp vi phạm, TP HCM 15 trường hợp...

Lỗi phổ biến nhất là dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt, kế đến là cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, bất chấp cần chắn đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn. Với lỗi đầu tiên, cả xe máy và ôtô sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Lỗi thứ 2, ôtô bị phạt 18-22 triệu đồng, còn xe máy bị phạt 4 - 6 triệu đồng và đều bị tước bằng lái từ 1 đến 3 tháng

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đường sắt có quãng đường phanh dài, tàu không thể dừng đột ngột như các xe đường bộ. Người dân cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông báo và hiệu lệnh của nhân viên gác chắn; không dừng đỗ xe, không tụ tập buôn bán trong hành lang an toàn đường sắt.

