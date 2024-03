Chính phủ Yemen cho biết tàu hàng Anh Rubymar đã chìm trên Biển Đỏ sau khi bị hư hại do trúng đòn tập kích của Houthi hồi giữa tháng 2.

Tàu hàng Rubymar, bị bỏ lại ở khu vực nam Biển Đỏ sau khi bị lực lượng Houthi tập kích ngày 18/2, đã chìm, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết hôm nay.

Tàu Rubymar đăng ký tại Anh, do doanh nghiệp ở Lebanon vận hành, bị tập kích khi đang trên đường từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tới Bulgaria. Công ty an ninh LSS-SAPU, phụ trách an toàn cho Rubymar, trước đó cho biết các thủy thủ trên Rubymar được sơ tán sau khi tàu trúng hai tên lửa. Họ được một tàu khác đưa đến Djibouti.

Lực lượng Houthi chưa lên tiếng về thông tin. Phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea ngày 19/2 xác nhận họ đã tập kích Rubymar, cho biết các thủy thủ vẫn an toàn nhưng tàu hàng Anh bị hư hại nặng và có nguy cơ chìm.

Nếu xác thực, Rubymar sẽ là tàu đầu tiên bị chìm kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông.

Tàu hàng Anh chìm sau khi bị Houthi tập kích ở Biển Đỏ Hình ảnh do truyền hình Yemen đăng ngày 27/2 cho thấy tàu Rubymar đã chìm một phần. Video: al-Joumhouriya TV

Houthi đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Nhóm đối đầu với liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu, bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 nhằm khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Lực lượng này gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở Dải Gaza bùng phát đầu tháng 10/2023. Các đợt tập kích của Houthi khiến nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua Mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi, với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn.

Mỹ và Anh nhiều lần mở các chiến dịch tấn công vị trí Houthi đặt radar, tên lửa chống hạm, xuồng tự sát và UAV, song chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Đại diện Houthi hôm 28/2 cho biết họ sẽ xem xét lại hoạt động tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ nếu Israel chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza.

Khu vực lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: AFP

Như Tâm (Theo Reuters)