Tàu hàng 23.000 tấn bị bão đánh trôi dạt

Thanh HóaTàu vận tải Thanh Thành Đạt 99 trên đường đi bốc hàng thì chết máy, bị bão Kajiki đánh trôi dạt, hiện mắc kẹt ở bờ biển xã Tiên Trang.

Tàu vận tải Thanh Thành Đạt 99 dài 151 m, rộng 26 m, do thuyền trưởng Hoàng Văn Hợp, quê Nghệ An, điều khiển.

Làm việc với chính quyền xã Tiên Trang, ông Hợp khai tối 25/8 thấy bão Kajiki có dấu hiệu tan nên cho tàu rời cảng Thịnh Long (Ninh Bình) đi cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) để bốc hàng. Tuy nhiên, khi đang vào khu neo đậu, sóng to gió lớn khiến thủy thủ không thể thả neo và bị trôi dạt vào bãi cạn.

Tàu vận tải Thanh Thành Đạt hiện mắc kẹt gần bờ biển xã Tiên Trang. Ảnh: Lam Sơn

Đến 23h30 ngày 25/8, Đồn Biên phòng Sầm Sơn phát hiện tàu Thanh Thành Đạt 99 trôi dạt tự do tại khu vực biển xã Tiên Trang, cách bờ khoảng 2 hải lý. Trên tàu có 19 thuyền viên song không bật đèn tín hiệu, không thả neo.

Rạng sáng nay, tàu bị sóng đánh dạt và mắc cạn tại khu vực bãi cạn thôn Bình, xã Tiên Trang, cách bờ gần 100 m. Thời điểm Biên phòng tiếp cận, 19 thuyền viên đều an toàn, bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, cho biết.

Biên phòng, cảng vụ cùng chính quyền xã Tiên Trang đang phối hợp hỗ trợ chủ tàu canh giữ tài sản, tìm hướng xử lý sự cố.

Bão Kajiki hoành hành hơn 10 giờ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với sức gió cấp 12 khi đổ bộ, giảm còn cấp 8 ở khu vực biên giới Việt - Lào. Sớm nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sang đất Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h (cấp 7), giật cấp 9, tiếp tục gây mưa lớn cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

