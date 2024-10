Tàu khảo sát của hải quân New Zealand đâm phải đá ngầm và chìm khi khảo sát rạn san hô ngoài khơi Samoa, toàn bộ 75 thủy thủ được giải cứu.

Shane Arndell, chỉ huy cấp cao hải quân New Zealand, cho biết tàu Manawanui thuộc biên chế lực lượng này bị mắc cạn gần bờ biển đảo Upolu, miền nam Samoa đêm 5/10 khi đang tiến hành khảo sát rạn san hô trong điều kiện thời tiết xấu.

Sau khi đâm phải đá ngầm, con tàu âm ỉ cháy và chìm dần. Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm để giải cứu 75 thủy thủ trên tàu.

Tàu hải quân New Zealand đắm vì đâm phải đá ngầm Tàu Manawanui bốc cháy và chìm ngoài khơi đảo Upolu, miền nam Samoa sáng 6/10. Video: X/Davepoole

Một trinh sát cơ P-8A Poseidon của Không quân Hoàng gia New Zealand cũng được điều động để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. "Toàn bộ 75 người trên tàu đã được đưa đến nơi an toàn tại Samoa", ông Arndell cho hay. Những người được giải cứu sẽ trở về New Zealand trong hôm nay.

Video và hình ảnh trên truyền thông cho thấy khói bốc lên dày đặc xung quanh Manawanui sau khi tàu mắc cạn. Con tàu nghiêng hẳn sang một bên và chìm xuống nước lúc 9h hôm nay.

Lực lượng Phòng vệ New Zealand đang làm việc với các cơ quan chức năng để đánh giá và giảm thiểu tác động đối với môi trường.

Tàu Manawanui bị nghiêng sau khi va phải đá ngầm ngoài khơi đảo Upolu, miền nam Samoa sáng 6/10. Ảnh: NZ Herald

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ đâm đá ngầm khiến tàu chìm. Manawanui tiến hành hoạt động khảo sát rạn san hô trong điều kiện thời tiết bất lợi. Giới chức Samoa đã phát cảnh báo đối với vùng biển phía nam vào cuối tuần này, với dự báo gió mạnh 40 km/h và sóng biển cao tới 4 mét vào thời điểm xảy ra sự cố.

Quân đội New Zealand cho biết lực lượng cứu hộ đã phải vật lộn với sóng lớn và gió mạnh nơi con tàu gặp nạn. "Sóng biển khiến nỗ lực cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn", quân đội cho hay.

Vịt rí New Zealand và đảo Upolu của Samoa (chấm đỏ). Đồ họa: Google Maps

Con tàu dài 85 mét này được đóng vào năm 2003 tại Na Uy và được New Zealand mua lại với giá hơn 63 triệu USD vào năm 2018. Manawanui được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, khảo sát quanh New Zealand và khắp tây nam Thái Bình Dương.

"Tôi mong muốn xác định nguyên nhân chính xác để rút kinh nghiệm và tránh sự cố tương tự lặp lại. Trọng tâm trước mắt là trục vớt những gì còn lại của con tàu", Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)