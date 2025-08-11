Tàu Hải quân luyện tập đội hình diễu binh trên biển

Hải quân Việt Nam bước vào giai đoạn hợp luyện đội hình diễu binh trên biển, chuẩn bị cho A80 với sự tham gia của tàu ngầm, tàu mặt nước và các lực lượng chuyên trách.

Ngày 11/8, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), thiếu tướng Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân, thăm và động viên các lực lượng, biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ.

Hiện nay lực lượng diễu binh trên biển bước vào giai đoạn hai, tập trung luyện các nội dung như chào cờ tàu; vận động đội hình, hợp hình; nghi lễ diễu binh tàu trên biển giữ đúng cự ly, khoảng cách quy định.

Diễu binh Hải quân Lực lượng diễu binh trên biển luyện tập ngày 7-8/8, chuẩn bị cho A80. Video: Quốc phòng Việt Nam

Màn diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ được truyền hình trực tiếp phục vụ người dân sáng 2/9. Tàu ngầm Kilo 636, tàu mặt nước cùng các đơn vị thuộc Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5 đang phối hợp chuẩn bị chu đáo cho sự kiện.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhấn mạnh diễu binh diễu hành ngoài giáo dục truyền thống yêu nước còn thể hiện sức mạnh quốc phòng và trưởng thành của Quân đội nói chung, lực lượng Hải quân nói riêng. Ông yêu cầu bộ đội phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa", nâng cao kỷ luật, giúp đỡ nhau khi làm nhiệm vụ. Cơ quan chức năng thuộc Quân chủng tổ chức cho bộ đội tập luyện đúng quy định, nắm bắt kịp thời vấn đề phát sinh, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chào cờ trên tàu ngầm Kilo. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Lực lượng Hải quân tham gia A80 còn có khối nam sĩ quan diễu binh, khối xe pháo quân sự có tên lửa bờ - đã trải qua ba tháng luyện tập và hai buổi tổng hợp luyện.

Lễ kỷ niệm 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 - sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống và bắn pháo lễ. Sau đó, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối. Sau khi các lực lượng diễu duyệt qua lễ đài, họ sẽ tỏa đi các tuyến phố. Các khối diễu binh sẽ giao lưu văn nghệ với người dân tại Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.

Các lực lượng diễu binh trên biển tham gia luyện tập. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Lễ diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Đặc biệt, sau 40 năm kể từ Quốc khánh 2/9/1985, lần đầu tiên trong đội hình diễu binh có sự xuất hiện của khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Tên lửa phòng thủ bờ biển thuộc khối Tên lửa bờ của lực lượng Hải quân trong buổi tổng hợp luyện tại Miếu Môn, ngày 17/7/2025. Ảnh: Giang Huy

Hoàng Phương