CASA vận tải xếp đội hình tập luyện trên bầu trời Hà Nội

Sau 40 năm kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1985, đội hình máy bay vận tải của Không quân Việt Nam lại bay biểu diễn trên bầu trời Thủ đô.
Đội bay tới tiếp nhận máy bay từ tổ kỹ thuật, chuẩn bị cất cánh. Nhiệm vụ lần này có sự tham gia của 28 phi công.
Kỹ thuật viên ra hiệu sẵn sàng nổ máy, phi công có thể di chuyển ra đường băng để chuẩn bị xuất phát.
Các máy bay vận tải thuộc Lữ đoàn Không quân 918 tham gia tập luyện cho nhiệm vụ bay biểu diễn trong đại lễ A80 gồm: CASA C-295, CASA C-212i và C-212-400.
Phi công đang kiểm tra kỹ thuật trên buồng lái, đảm bảo an toàn trước khi cất cánh.
Đại tá Đỗ Văn Lành (giữa), Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, trực tiếp chỉ huy, điều hành các phi đội bay tập luyện từ đài quan sát.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng dòng máy bay mới để thực hiện nhiệm vụ. Kế hoạch và bài bay đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện từ ngày 10/7", đại tá Lành nói. Sau nhiều ngày luyện tập, các phi đội đã ghép đội hình thành công và ổn định.
Sự chênh lệch về kích thước, trọng lượng và tốc độ bay giữa C-295 và C-212 là thách thức lớn đối với phi công khi phải tạo đội hình ba máy bay thẳng hàng, đồng tốc, giữ cự ly chuẩn khi bay qua quảng trường Ba Đình.
Biên đội bốn máy bay vận tải bay trên bầu trời trung tâm Thủ đô. Bốn chiếc sẽ biểu diễn tại đại lễ A80.
Máy bay vận tải CASA số hiệu 8993 nghiêng cánh bay qua cầu Chương Dương và cầu Long Biên trước khi quay trở lại sân bay Gia Lâm.
Máy bay C-295 dẫn đầu dài 24,495 m, sải cánh 25,81 m, cao 8,663 m, khả năng chở tối đa 71 người và 23,2 tấn hàng. CASA C-295 số hiệu 8902 được khoác màu sơn mới ghi xám.
Đội hình bay theo sơ đồ 1-1-2, giữ đồng tốc và khoảng cách trong quá trình luyện tập.
Máy bay C-295 dẫn đầu dài 24,495 m, sải cánh 25,81 m, cao 8,663 m, khả năng chở tối đa 71 người và 23,2 tấn hàng. CASA C-295 số hiệu 8902 được khoác màu sơn mới ghi xám.
Trong buổi tập, một số chuyến bay được thực hiện ở tầm thấp, gần đê Xuân Quan.
Gần 4 giờ huấn luyện trên không, với nhiều lượt cất và hạ cánh, những máy bay vận tải tham gia đội hình biểu diễn A80 kết thúc buổi bay huấn luyện và trở lại sân bay Gia Lâm.
Giang Huy