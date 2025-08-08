Lực lượng diễu binh trên biển 'chuẩn bị đội hình đều, đẹp, an toàn'

Khánh HòaCác tàu diễu binh trên biển được yêu cầu tổ chức theo đội hình đồng đều, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn và dự báo chính xác thời tiết.

Ngày 7-8/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra và chỉ đạo luyện tập thực hành đội hình diễu binh trên biển, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.

Lực lượng tham gia gồm Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, trong đó Hải quân giữ vai trò nòng cốt với tàu ngầm Kilo 636, tàu mặt nước, Không quân Hải quân cùng các đơn vị chuyên trách khác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Quân chủng Hải quân chủ trì xây dựng và tổ chức đội hình vận động trên biển bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối. Lực lượng cần nắm chắc và dự báo chính xác tình hình thời tiết; tổ chức hệ thống thông tin và radar quan sát chặt chẽ; hiệp đồng giữa các tàu; tuân thủ nghiêm mệnh lệnh tàu chỉ huy, giữ đúng cự ly, tốc độ, vị trí đã quy định.

Theo Quân chủng Hải quân, các đơn vị đã lên kế hoạch đi biển và luyện tập nghiêm túc, bảo đảm vũ khí, trang bị, tàu thuyền và máy bay hoạt động tốt kể cả trong điều kiện thời tiết phức tạp. Dù thời tiết trước đó không thuận lợi, các lực lượng vẫn duy trì luyện tập đội hình, thường xuyên rút kinh nghiệm để khắc phục hạn chế.

Tàu ngầm kilo trong quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) dịp 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, năm 2015. Tàu ngầm kilo sẽ là một trong những lực lượng tham gia diễu binh trên biển năm nay. Ảnh: An Nhơn

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục phó Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết màn diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh, Khánh Hòa sẽ được truyền hình trực tiếp phục vụ người dân.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.

Lễ diễu binh sẽ có đầy đủ các lực lượng, gồm khối đi bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Lực lượng diễu binh trên bộ của Quân đội và Công an bao gồm 43 khối đi, 18 khối đứng, cùng nhiều xe pháo quân sự và xe đặc chủng.

Hoàng Phương