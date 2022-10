MỹCông ty Royal Caribbean International giới thiệu thiết kế của tàu du lịch lớn nhất thế giới Icons of the Seas, dự kiến ra khơi cuối tháng 1/2023.

Tàu Icons of the Seas sẽ trở thành tàu du lịch lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động. Ảnh: Royal Caribbean

Với trọng lượng 250.800 tấn, con tàu mới lớn hơn 5% về thể tích so với tàu lớp Oasis của Royal Caribbean, biến nó thành tàu du lịch lớn nhất thế giới, National News hôm 22/10 đưa tin. Trải dài hơn 365 m, con tàu dài hơn 3 m so với Wonder of the Seas, tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay. Con tàu bao gồm 2.805 phòng ngủ, có sức chứa 7.800 hành khách và thủy thủ đoàn 2.350 người.

Thiết kế của tàu được chia theo 8 khu vực khác nhau, mỗi khu vực đều có tiện nghi giải trí theo chủ đề, nhà hàng, quán bar và công viên trải nghiệm. Khu vực Thrill Island có công viên nước trên biển lớn nhất thế giới với 6 máng trượt, trong đó có máng trượt rơi tự do ngoài trời đầu tiên và máng trượt cao nhất với chiều cao 14 m. Hành khách có thể trải nghiệm đi trên dây thừng ở độ cao 45 m so với mặt nước. Khu vực Chill Island tập trung 4 trong số 7 bể bơi của tàu, gồm cả bể bơi vô cực Cove Pool.

Sau khi hoàn thành, tàu Icons of the Seas sẽ chạy quanh năm, cung cấp những chuyến đi 7 ngày từ Miami tới vùng biển Caribe và ngược lại. Tàu sẽ ra mắt ở Anh cuối năm sau và ra khơi ở Mỹ từ ngày 28/1/2024.

An Khang (Theo National News)